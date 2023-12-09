Почали знову гатити: Толоконніков про оперативну ситуацію на Херсонщині [ Редагувати ]
Окупанти знову почали гатити по Херсонщині. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новиник" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
"Знову почали гатити по Херсону. У нас вже є повідомлення про влучанння у п'ятиповерхівку, на другому поверсі здійнялась пожежа. Рятувальники працюють, слава Богу немає поки що повідомлень про постраждалих, але продовжуються обшуки. Близько 3 годин тому росіяни масовано атакували Берислав. Внаслідок одного із скидів із безпілотників постраждали двоє чоловіків, один - загинув, інший отримав важкі поранення, лікарі займаються його станом. За вчора більше 300 снарядів росіяни випустили по території Херсонщини. В одному із районів постраждала жінка 47 років, отримання поранення верхніх кінцівок, також зараз у лікарні... Щодо електропостачання, воно відновлюється.", - зазначивТолоконніков.
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