Окупанти знову почали гатити по Херсонщині. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новиник" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"Знову почали гатити по Херсону. У нас вже є повідомлення про влучанння у п'ятиповерхівку, на другому поверсі здійнялась пожежа. Рятувальники працюють, слава Богу немає поки що повідомлень про постраждалих, але продовжуються обшуки. Близько 3 годин тому росіяни масовано атакували Берислав. Внаслідок одного із скидів із безпілотників постраждали двоє чоловіків, один - загинув, інший отримав важкі поранення, лікарі займаються його станом. За вчора більше 300 снарядів росіяни випустили по території Херсонщини. В одному із районів постраждала жінка 47 років, отримання поранення верхніх кінцівок, також зараз у лікарні... Щодо електропостачання, воно відновлюється.", - зазначивТолоконніков.