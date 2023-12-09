Росія може повторити ударами крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни минулої осені та зими витратили понад тисячу крилатих ракет. Мова йде про авіаційні Х-101, Х-555 та морського базування "Калібр". Ігнат додав, що на той час Україні вдалося знищувати їх наявним західним та радянським озброєнням.

"Це дві батареї NASAMS, одна IRIS-T і решта всі радянські системи. Плюс ПЗРК і мобільні вогневі групи, які набирали обертів", - сказав речник.

Ігнат додав, що після серії масованих ударів взимку окупанти взяли паузу, щоб відновити запаси крилатих ракет. Після цього удари повторилися влітку, а з кінця вересня росіяни знову взяли паузу.

Речник Повітряних сил допустив, що окупанти можуть повторити обстріли України крилатими авіаційними ракетами типу Х-101/Х-555.

"Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити - хто його знає. Поживемо - побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили", - заявив Ігнат.

Раніше Ігнат повідомляв, що окупанти почали фарбувати дрони "з балончика".