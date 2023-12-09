106 років тому, 9 грудня 1917-го, у Бахчисараї відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. А вже за рік російські більшовики захопили Крим. Понад сто років потому історія повторюється - півострів знову окупований росіянами, кримські татари зазнають утисків. Наш наступний сюжет - про майстриню з Криму, яка веде свою боротьбу проти кремлівського режиму.

Для мене, так як я з дитинства займаюсь одягом, це для мене мова вираження, розказати про свою культуру.

Лєніє Ібрагімова показує нам одяг, який сама шиє. У такий спосіб намагається популяризувати кримсько-татарську культуру серед українців.

Лєніє Ібрагімова - кримськотатарський митець:

Мій шлях дуже довгий, я народилася в Узбекистані. Коли мені було 6 місяців, ми нарешті переїхали, змогли повернутися на батьківщину, до Криму. Поступила в Харківську державну академію дизайна та мистецтв, а після цього переїхала до Києва.

Лєніє зізнається: її дизайнерський одяг - наче якась особлива мова, якою вона розповідає про життя свого народу. Його здобутки та його біль.

Лєніє Ібрагімова - кримськотатарський митець:

Кримські татари із-за постійного знищення з боку Московищини, вже можна сказати малий народ.

У майстерні Лєніє - разом із колегою, як самі каужть, дають новий подих кримськотатарській культурі. Кожна річ має певні символи та етнічні елементи.

Лєніє Ібрагімова - кримськотатарський митець:

Тут є вишивка, це дракони. Саме ці дракони вони зображені над воротами Бахчисарайського ханского палацу.

Пошив одягу - не єдиний спосіб, яким Лєніє намагається розповідати про свій народ. Днями організувала форум, де піднімали теми культури та історії, політики та війни.

Сергій Ісаєв - заступник голови ВГО "Діаспора чеченського народу":

Мировое сообщество не услышав трагедию чеченского народа тем самым дала возможность повторять эти трагедии на других территориях. То, что сейчас происходит в Украине, это было в Чечне и для того, чтобы оценить масштаб и для того, чтобы это не повторялось, мы должны не просто об этом говорить. Сделать вывод с того что делает россия и просто предотвращать.

Таміла Ташева - постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим:

Повномасштабне вторгнення воно багатьох українців, кримських татар, людей різних національностей фактично заставило згадати своє минуле, згадати хто ми, зрозуміти, що ми насправді дуже сильно відрізняємося від наших сусідів.

Нинішня анексія Криму - далеко не перше захоплення півострова росіянами, наголошують учасники форуму. Кримським татарам доводиться століттями битися за свою свободу та ідентичність. От і зараз, в умовах повномасштабної війни, вони теж виборюють у ворога право жити вільним життям, право мати дім на своїй землі.

Лєніє Ібрагімова - кримськотатарський митець: