У Кропивницькому презентували виставку волонтерської продукції. Більше сотні виробів, що розробили разом з військовими, для потреб фронту. Спальники, буржуйки, спорядження та одяг. Деталі - у нашому сюжеті.

Світлана Литвиненко, співорганізаторка виставки волонтерської продукції:

Це саперський щуп, він виготовляється зі звичнайних пластикових трубок, які є в магазинах, в самому щупі є два жала, пластикове жало і металеве жало для різних видів грунтів, ця розробка була за участі військових.

Ось такі саперські щупи розробила та виготовляє волонтерська група "Ельф" з Олександрії. А ще десятки елементів спорядженні для саперів. А цей універсальний спальник - розробка кропивницьких волонтерів.

Іван Поліщук, волонтер з Кропивницького:

Поєднує спальний мішок і захисний чехол, в якому можна відносно комфортно спати до -15 градусів, майже в будь-яких умовах, дощ, сніг. Вона має дуже широкий крій і це дозволяє спати в амуніції, по-друге, є спеціальне ущільнення для ніг і це дозволяє спати у взутті.

На виставці волонтерської продукції у Кропивницькому - понад сотня виробів. Це розробки двох сотень волонтерських хабів області. За консультаціями з військовими виготовили і тактичний одяг, і амуніцію, а ще харчі: сухі борщі, консерви, вітамінні суміші.

Світлана Литвиненко, співорганізаторка виставки волонтерської продукції:

Організація волонтерська із Новомиргорода вони почали сушити буряк, моркву і цукати гарбуза, дуже схоже на такий запечений буряк, але дуже він цупкий ніби мармелад і солодкий.

Зараз найактуальніші вироби - ті, які дадуть змогу бійцям зігрітися на фронті - буржуйки та окопні свічки.

Вадим Кучер, волонтер зі Знам'янки:

Це коли не було світла, в усіх були окопні свічки, нам захотілось заварити кави і ми зробити отаку цяцьку для того, щоб можна було нагріти водичку. Так само ми розробили буржуйки невелички, компактні, вона дає тепла, що отакенна здоровенна, откривається, закидується дрова, закрили, розробляєм ще менший варіант, вообщє буде 100 грам весом, а буде давать тепла ще більше ніж ця.

Показати розробки та обмінятися досвідом, налагодити зв'язок, а у перспективі і виробництво - ось основна мета виставки волонтерського крафту.

Світлана Литвиненко, співорганізаторка виставки волонтерської продукції:

Ця виставка - це демонстрація того волонтерського внеску, які роблять жителі Кіровоградщини, які організували волонтерські команди і виготовляють волонтерську продукцію, і вчасно доставляють завдяки звісно підтримці небайдужих людей, які підтримують волонтерів донатами і допомагають робити в цей внесок в наближення Перемоги щодня.

Виставка волонтерського крафту у Кропивницькому триватиме півтора місяця.