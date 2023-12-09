Шість ракетних ударів завдала росармія по Харкову у ніч проти п'ятниці. За словами правоохоронців, це були ракети С-300, які запустили з території білгородської області. Пошкоджено декілька багатоповерхівок в двох районах міста. Дві людини отримали поранення. Більше - у репортажі Світлани Шекери.

Шість вибухів нарахували харків'яни, прокинувшись від потужних прильотів о 3-й годині у ніч проти п'яниці.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Одна з ракет поцілила в землю, біля житлових будинків в середмісті Харкова. На місці прильоту утворилася величезна вирва.

Харків'янка Алла розповідає, кожна мить тієї ночі закарбувалася в памʼяті.

Алла Краснопьорова, мешканка пошкодженого будинку:

В 2:37 я встала, в 2:40 я пошла снова лечь, обнаружила кота возле себя, и вдруг этот кошмар. Всё задрожало, окна раскрыты настежь. Мы тут живем с начала войны, поэтому мы уже ничего не боимся, но было страшно. Люстра упала, окна выбиты!

А Ріта каже, разом із чоловіком ледь встигли вибігти з квартири.

Ріта Уваричева, мешканка пошкодженого будинку:

Я ну реально ну була за хвилину до смерті, тому що я просто відійшла від вікна, просто відійшла від вікна і пригнулася і все. І в цей час перший був приліт, я побігла збирати своїх котів, і ми просто встигли відкрити двері, і вже другий був ну приліт, і в нас вимкнулось світло і почалась пожежа. І ми з п'ятого поверху коли я бігла. Я думала, що ми просто задихнемося.

Поки комунальники закривають дерев'яними плитами вибиті вікна, волонтери роздають людям будматеріали і теплі речі.

Сергій, волонтер:

Ми даём спальные мешки и брезент. И ОСБ тоже есть. На окна идёт, на все подряд.

Ганна та Ольга вимітають розбите скло біля свого ательє. Кажуть, живуть поруч, і теж прокинулись від потужних вибухів.

Ганна, власниця ательє:

Пошкодило ось двері вхідні, внутрі немножко повредило. Ну так тьфу тьфу все. Да, і вот ролети тоже. А так тьфу-тьфу всі живі-здорові. Нічого, нічого. Сусіди в нас такі.

У Новобаварському районі ракети впали біля житлового будинку. Його мешканці кажуть - за останній рік це вже другий удар. Тільки-но відновили стіни, вікна й систему опалення. І от знову - прилетіло.

Андрій, мешканець пошкодженого будинку:

Сімдесят вікон, три подъезда, чотири, чотири під'їзда, знесло от перекриття і пів даху тоже знесло. Без сторонньої допомоги ми тут ніяк, вообще ніяк.

Є й постраждалі.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:

Отримали тілесні ушкодження двоє осіб - це 25-річний чоловік та 36-річна жінка, вони були госпіталізовані до лікарні. Також було пошкоджено понад 25 приватних автомобілів, які були припарковані біля цих житлових будівель.

Крім житлових будинків, у двох районах Харкова вибуховою хвилею пошкоджені ще й ліцей та електрична трансформаторна підстанція.