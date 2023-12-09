Шість ракетних ударів завдала росармія по Харкову: які наслідки [ Редагувати ]
Шість ракетних ударів завдала росармія по Харкову у ніч проти п'ятниці. За словами правоохоронців, це були ракети С-300, які запустили з території білгородської області. Пошкоджено декілька багатоповерхівок в двох районах міста. Дві людини отримали поранення. Більше - у репортажі Світлани Шекери.
Шість вибухів нарахували харків'яни, прокинувшись від потужних прильотів о 3-й годині у ніч проти п'яниці.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Одна з ракет поцілила в землю, біля житлових будинків в середмісті Харкова. На місці прильоту утворилася величезна вирва.
Харків'янка Алла розповідає, кожна мить тієї ночі закарбувалася в памʼяті.
Алла Краснопьорова, мешканка пошкодженого будинку:
В 2:37 я встала, в 2:40 я пошла снова лечь, обнаружила кота возле себя, и вдруг этот кошмар. Всё задрожало, окна раскрыты настежь. Мы тут живем с начала войны, поэтому мы уже ничего не боимся, но было страшно. Люстра упала, окна выбиты!
А Ріта каже, разом із чоловіком ледь встигли вибігти з квартири.
Ріта Уваричева, мешканка пошкодженого будинку:
Я ну реально ну була за хвилину до смерті, тому що я просто відійшла від вікна, просто відійшла від вікна і пригнулася і все. І в цей час перший був приліт, я побігла збирати своїх котів, і ми просто встигли відкрити двері, і вже другий був ну приліт, і в нас вимкнулось світло і почалась пожежа. І ми з п'ятого поверху коли я бігла. Я думала, що ми просто задихнемося.
Поки комунальники закривають дерев'яними плитами вибиті вікна, волонтери роздають людям будматеріали і теплі речі.
Сергій, волонтер:
Ми даём спальные мешки и брезент. И ОСБ тоже есть. На окна идёт, на все подряд.
Ганна та Ольга вимітають розбите скло біля свого ательє. Кажуть, живуть поруч, і теж прокинулись від потужних вибухів.
Ганна, власниця ательє:
Пошкодило ось двері вхідні, внутрі немножко повредило. Ну так тьфу тьфу все. Да, і вот ролети тоже. А так тьфу-тьфу всі живі-здорові. Нічого, нічого. Сусіди в нас такі.
У Новобаварському районі ракети впали біля житлового будинку. Його мешканці кажуть - за останній рік це вже другий удар. Тільки-но відновили стіни, вікна й систему опалення. І от знову - прилетіло.
Андрій, мешканець пошкодженого будинку:
Сімдесят вікон, три подъезда, чотири, чотири під'їзда, знесло от перекриття і пів даху тоже знесло. Без сторонньої допомоги ми тут ніяк, вообще ніяк.
Є й постраждалі.
Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області:
Отримали тілесні ушкодження двоє осіб - це 25-річний чоловік та 36-річна жінка, вони були госпіталізовані до лікарні. Також було пошкоджено понад 25 приватних автомобілів, які були припарковані біля цих житлових будівель.
Крім житлових будинків, у двох районах Харкова вибуховою хвилею пошкоджені ще й ліцей та електрична трансформаторна підстанція.
по темі
Провідниця із Львівщини Оксана Пустовіт в День Незалежності 2022 року потрапила під ворожий обстріл на станції Дніпропетровщини. Тоді загинуло щонайменше 15 людей. Жінка дивом вціліла. Як згадує той день?
Дві квартири на верхньому поверсі було зруйновані вщент. Тоді загинули літня жінка та 10-річний хлопчик. Цегляний будинок, якому скоро виповниться 100 років, нині накривають тимчасовою покрівлею, щоб бодай законсервувати до весни і не допустити подальшої руйнації.
28 квітня цього року він віддав наказ про проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині.
У потязі є запас продуктів на кілька тисяч порцій. Його створили українські залізничники за допомогою фонду Говард Баффета. Перший рейс до прифронтових територій Харків та Ізюма зустрічала Світлана Шекера.
Російські окупанти, які стояли буквально поруч, впритул гатили по будинку, де тоді ще залишалися люди.