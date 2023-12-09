Навчені та кваліфіковані - вони підвищують навченість та боєздатність всього свого підрозділу

Російські диверсанти по кілька разів на місяць намагаються заходити на нашу територію та проводити рейди у прикордонні. Про це звітують в Об'єднаних силах ЗСУ. І для того, щоб ефективно протистояти ворогу, наші військові - весь час навчаються й відпрацьовують тактику лісової війни. Руслан Смєщук бачив як це.

Казкову зимову тишу чернігівських лісів розривають вибухи та постріли. Це один із епізодів - антидиверсійних навчань. Попри зиму - на північному кордоні з рф - йде лісова війна. Тож підвищення боєздатності, постійна готовність та мобільність - обов'язкова складова.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Безпосередня загроза дій ДРГ груп є на російському кордоні в межах Чірнігівської та Сумської областей. За минулий тиждень було три спроби проникнення ДРГ груп. В двох випадках ворог не достиг своєї мети. Понісши втрати, він відступив за державний кордон.

У передових арміях сержанти - це як хребет війська. Навчені та кваліфіковані - вони підвищують навченість та боєздатність всього свого підрозділу

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Вони забезпечують злагодженість людей між собою. Вони також безпосередньо на полі бою - виконують з ними свої обовʼязки. І виходять із бою останніми. Сержанти повинні знати не одну тактику, не дві, і не три. Вони повинні готуватися постійно їх навчання продовжиться і зі своїм підрозділом так само.

А це вже відпрацювання штурмових дій малими групами.

До того - стрілецькі тренування двійками. І так по колу.

Звісно, що в реальном бою все буде інакше. Але тут відбуваеться напрацювання необхідних навичок та навіть мʼязової памʼяті.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

Саме важке - це ведення штурмових дій в траншеї. За тиждень там - два неможливо підготувати військовослужбовця. А ще виходячи з того що вони працюють двойками, то вони повинні знати один одного, бути як сімʼя. Один показує я кидаю гранату - і показує - другий розуміє...від а до я.

Неподалік - так би мовити майданчик операторів дронів.

Та самий популярний боєприпас країн Європи, країн НАТО який нам допоміг. Кумулятивний боєприпас, яким можна вражати броньовану техніку.

Це - український серійний ударний безпілотник із значним радіусом дії. Його оператори теж застосовані в навчанні. І самі відпрацьовують навички - і іншим знання передають.

Дмитро, фахівець з БПЛА:

Дрон, який наразі виробляється вже в Україні - і є дрон-камікадзе. Він одноразовий - літає далі чим коптери і здатен вражати ціль на 40 кілометрів і більше. І можна вже вражати цілі за територією лінії зіткнення. Таким чином ми можемо шукати вже тилові бази забезпечення або ту техніку, яка вважає, що не може бути уражена.

Керується за допомогою ВПФ окулярів, тобто умовно вид від першого обличчя, що дає більшу точність ураження. Взагалі у всіх ланках навчань - різні підрозділи активно застосовували різноманітні дрони.