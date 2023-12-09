В ніч проти п'ятниці ворог атакував Харків шістьма ракетами С-300. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"В ніч проти п'ятниці ворог наніс удари. По місту Харкову було 6 ракет С-300. Це дуже потужний обстріл, який був здійснений російською фередацією. Постраждало 11 житлових будинків, сьогодні ми працювали над тим, щоб відновити електропостачання, водопостачання та газопостачання. Крім цього, ми працюємо над покрівлями, дуже багато руйнації", - зазначив Терехов.

Він додав: "Сьогоднішня ніч пройшла спокійно, проте є повітряні тривоги. Я закликаю харків'ян бути обережними і не нехтувати сигналами повітряних тривог".