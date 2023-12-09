На рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагували в Міністерстві молоді та спорту України. Назвали його безвідповідальним та засудили.

Які кроки тепер прийматиме Україна? І чи може своє рішення переглянути МОК? Ніна Коломієць розпитала Матвія Бідного - виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України. Послухаємо.

Міжнародний Олімпійський Комітет допустив росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. Як це рішення розцінює Україна?

Це ганебне рішення, безвідповідальне. Тільки днями ми чули заяви, що таке рішення буде прийнято в березні. Що стало причиною того, що таким поспіхом приймаються такі важливі рішення - нам ще доведеться встановити. Ми категорично не сприймаємо цю позицію, наголошуємо на тому, що ніякого статусу нейтральності немає, спортсмени, вигодовані на криваві російські гроші, що пройшли систему відбору через радянські, повністю заангажовані державні структури - не можуть називатися нейтральними.

Навіть якщо вони не мають контрактів із збройними силами, не висловлювали підтримку війні, ми розуміємо, що наступного дня після повернення до росії вони вдягнуть зет-свастику і будуть брати участь у пропагандистських заходах. Нам потрібно доводити, боротися. Ті критерії, які встановив МОК, вони нічого не вирішують, не змінюють, але станом на сьогодні тільки 8 російських спортсменів відповідають тим критеріям і в нас є можливість боротися далі й доводити, щоб їх не ставало більше.

Уточніть, що це за критерії? І хто ці 8-ро спортсменів, які їм відповідають?

Я не знаю їх по іменах і знати не хочу. Критерії - це мають бути індивідуальні спортсмени, не мусять мати контракт із силовими структурами. Зараз у росіян система - більшість спортсменів є на контракті з центральним клубом армії, силовими структурами, є контрактниками, формально в лавах тих чи інших силових структур під контролем держави і не можуть не підтримувати цей військовий злочин. Вони не мають ніяким чином висловлювати підтримку збройній агресії. Такі вони, досить розмиті ті критерії, на нашу думку.

Тобто росіяни можуть формально виконати умови, аби відповідати цим розмитим критеріям, отримати нейтральний статус, і виступати на рівних умовах з іншими спортсменами, зокрема, й з українцями?

Ні про які рівні умови для нейтральних спортсменів для нас не може бути.

Які можуть бути рівні умови для наших спортсменів, які втратили близьких, яких батьки на передовій, які змушені переривати тренування і ховатись до бомбосховищ, який має бути моральний стан, коли вони виходять проти вигодуваних російським режимом спортсменів, які підтримують цю агресію, є частиною цієї системи, яка ставить під загрозу безпеку всього цивілізованого світу.

Це і питання безпеки для наших атлетів на цих змаганнях також. Ви пам'ятаєте, що було у ситуації з Ольгою Харлан - фактично це була спрямована провокація, протягом 50 хв росіянка не йшла з доріжки фехтувальної, бігали люди, телефонували комусь, вимагали дискваліфікувати нашу чемпіонку. Все ж таки вдалося відстояти.

Раніше обговорювали ідею, що єдиний спосіб для російських та білоруських спортсменів потрапити на Олімпіаду - відмовитися від російського паспорта. Чи є серед росіян спортсмени, готові на такий крок?

Ми знаємо, що своя позиція там, відмінна від головної лінії партії, жорстко карається. Поки що я не бачив таких сміливців, які б сказали, що вони це не підтримують і для них олімпійські і загальновизнані людські цінності для нього важливіші і він готовий би був порвати свій російський паспорт і виступати за іншу країну чи в лавах команди біженців, така можливість теж є.

Як реагують на рішення Міжнародного олімпійського комітету наші спортсмени? Чи бойкотуватимуть українські збірні змагання, якщо там будуть росіяни й білоруси? І чи взагалі варто, на вашу думку, вдаватися до таких радикальних дій?

Це не просто спортивне змагання. Це дуже важливе питання нашої зовнішньої політики. Рішення - брати участь чи не брати, що ми маємо робити - має прийматись, виходячи з того, що це дасть нашій країні. Наскільки це наблизить нашу перемогу.

Не треба, я думаю, приймати якихось незважених рішень. Маємо тримати розум холодним і приймати зважені рішення на користь нашої держави. Я знаю, кожен спортсмен сьогодні з цим погодиться. Ніхто не виходить з меркантильних інтересів завоювати медаль, яка потім може дати ворогу можливість використати це в пропагандистських інтересах. Це має бути зважене рішення, ми будемо його комуні кувати із суспільством. Яке воно буде - поки що говорити рано. Ми будемо дуже ретельно зважувати всі за і проти.

Яким чином росіяни можуть використати міжнародні змагання задля своєї політичної та військової пропаганди?

Ті "нейтральні" атлети після того, як вони повернуться - на наступний же день вони будуть на прийомі у путіна, висловлювати підтримку російській агресії.

Всі вони будуть брати участь у змаганні, проти яких сьогодні категорично висловився МОК. І бере навіть зобов'язання зі своїх членів, що вони не будуть, утримаються від участі в цих змаганнях - це "Ігри дружби", які планують провести росіяни восени у себе, які є фактично сепаратизацією, політизацією олімпійського руху.

А як міжнародна спортивна спільнота сприйняла рішення Олімпійського комітету - дозволити росіянам і білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором?

Досі ці рішення про допуск чи недопуск приймались на рівні міжнародних спортивних федерацій. Як ми бачимо, більшість останнім часом, у нас є кілька успішних кейсів у гімнастиці, бадмінтоні, коли міжнародні федерації продовжували відсторонення представників агресорів - можливо, саме це стало поштовхом до того, щоб із таким поспіхом прийняти таке рішення.

Весь цивілізований світ бачить, що сьогодні відбувається, всі нас підтримують. Я сьогодні знаходжуся у Франції, 2 дні у нас були зустрічі зі спортивним керівництвом, функціонерами. Абсолютно всі розуміють, що ніякої нейтральності неможна допускати. Ні про які олімпійські принципи не можна говорити, це толерування злочину, що чинить росія.