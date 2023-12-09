Працівники ТЦК штурмують спортзали та сауни країни (фото, відео) [ Редагувати ]
У Києві працівники територіального центру комплектації знову здійснили рейд до спортзалу. Відомо, що сталося це у Печерському районі міста. Там вони шукали ухилянтів.
Про це повідомляють очевидці та місцеві пабліки. Новий рейд відбувся вранці у суботу, 9 грудня.
Відомо, що працівники ТЦК прийшли в IQ Business Center. Саме там розташований спортзал Sportlife.
Втім, наразі невідомо, чи забрали когось звідти до військкомату. На світлинах помітно, що там перебували близько чотирьох чоловіків у військовій формі та поліцейські.
Водночас журналіст та екснардеп Ігор Мосійчук написав у своєму Telegram-каналі, що у вказаному тренажерному залі займається "слуга народу" Микола Тищенко. Однак, чи був там обранець під час рейду, не зазначається. Інформацію про те, що саме цей зал відвідує Тищенко, підтверджують й інші канали, хоча сам він ситуацію не коментував.
Крім того, днем раніше відбувся рейд ТЦК відпочинкового комплексу "Косино" на Закарпатті.
Зі слів керівництва закладу, 7 грудня увірвалися десятки людей у балаклавах та військовій формі. "Погрожували автоматами жінкам, вигнали усіх відвідувачів, у т.ч. дітей та літніх".
Раніше ми вже писали про флешмоб із повістками.
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