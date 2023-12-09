Опозиціонери вже натякають - час виносити на розгляд парламенту питання про вотум довіри уряду і оголошувати дочасні вибори

Фінансова та політична криза в Німеччині. Уряд не встигає ухвалити бюджет на наступний рік, а рівень підтримки канцлера - катастрофічно падає. Що сталося? І які наслідки це може мати для України? Тетяна Логунова розкаже.

Ще два тижні тому канцлер Німеччини Олаф Шольц записував заспокійливі звернення до громадян. І запевняв: в країні все добре, бюджет на наступний рік буде ухвалено до кінця грудня.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Федеральний уряд керується чіткими цілями. Ми хочемо пом'якшити наслідки російської війни проти України та її вплив на нашу державу. Ми хочемо підтримати Україну. Ми хочемо зміцнити єдність у Німеччині і продовжувати модернізацію нашої держави, щоб і надалі мати сильну промисловість, стабільні робочі місця та хороші зарплати. Ми хочемо, щоб Німеччина стала швидшою та більш цифровою. Усі ці цілі є і залишаються правильними. Тому ми не відкладаємо ухвалення необхідний рішень, і працюємо над тим, щоб вже у цьому році уряд та парламент затвердили бюджет на 2024-й.

Утім, стримати цю обіцянку в канцлера, вочевидь, не вийде. Попри інтенсивні консультації, члени урядової коаліції поки не змогли вийти на бюджетний компроміс. А це означає, що ухвалення головного фінансового документу країни переноситься на січень. Не трагедія - заявляє міністр фінансів.

Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини:

Якщо ми ухвалимо бюджет лише в наступному році, кризи не станеться. Держава дієздатна. Усі органи працюватимуть, зарплати виплачуватимуть. Усі люди, які потребують підтримки, її отримають.

Гостра бюджетна криза стала для Шольца цілковитою несподіванкою. При плануванні головного фінансового документу, уряд заклав у нього невикористані 60 мільярдів - з фонду, який створювали для боротьби з пандемією коронавірусу. Аж раптом, незадовго до голосування, Конституційний Суд визнав цей крок неправомірним. І тепер в бюджеті - велика діра, яку треба латати.

Перипетії з ухваленням німецького бюджету, мають пряме відношення і до України. В головному фінансовому документі на наступний рік була закладена військова допомога нашій державі. Її планувати подвоїти - до восьми мільярдів євро. Тепер ухвалення цього рішення в кращому випадку переноситься на наступний рік. В гіршому - суму можуть переглянути.

На додачу до бюджетних, у канцлера Шольца - ще й великі політичні негаразди. Його роботою не задоволені виборці. За даними соцопитувань, хорошим головою уряду Шольца вважають лише 20 відсотків громадян. Це найгірший показник за 26 років - увесь період проведення подібних соціологічних досліджень.

Опозиціонери вже натякають - час виносити на розгляд парламенту питання про вотум довіри уряду і оголошувати дочасні вибори. Якщо це станеться, то Німеччина ризикує поринути в період політичної невизначеності, коли політичні гравці не ухвалюватимуть жодних важливих рішень. Як у внутрішній, так і у зовнішній політиці.