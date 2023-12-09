В Сумській області прикордонники антидроновою рушницею "приземлили" ворожий БпЛА [ Редагувати ]
Над Сумською областю прикордонники збили антидроновою рушницею ворожий FPV-дрон. Безпілотник втратив висоту та впав на землю.
Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління ДПСУ.
"Захисники кордону, які несли службу на одному із напрямків держрубежу, помітили наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову рушницю, внаслідок чого дрон-камікадзе втратив висоту, впав на землю та вибухнув , - пише пресслужба.
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