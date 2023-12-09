Деревину використовують не лише для будівництва фортифікаційних споруд.

Лісівники Волині та Рівненщини готують для Сил оборони України рекордну партію деревини. Це колоди, необхідні бійцям для будівництва укріплень та фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та оборонних рубежах. Загалом планують відправити 55 вагонів лісу. Як це відбувається - бачили наші кореспонденти.

Волинські лісівники краном вантажать колоди деревини на вагони. Робітники поспішають якнайшвидше виконати замовлення військових.

Богдан Ковальчук, головний інженер Ковельського лісового господарства:

Півтори доби ми завантажуємо. Стараємося при всіх, любих умовах, які б вони не були, швидше завантажити, тому що потреба в цих матеріалах є на передовій, то однозначно, кидаємо все і працюємо.

Колоди і вагони - заметені снігом. Це ускладнює роботу.

Михайло Шемчук, старший майстер:

Лісоматеріали круглі довжиною 4 м, поставили нам 3 вагони для завантаження для ЗСУ. Ми стараємося відвантажити 60 кубів в одному залізничному вагоні.

Деревина, яку готують до відправки у Ковельському лісгоспі, це колоди сосни та ялини.

Військовослужбовець Збройних сил України:

Основна їхня задача - це для будівництва фортифікаційних споруд і укріплення. Основна задача - це зберегти життя військовослужбовця.

Уся продукція поставляється для Сил оборони безкоштовно. Міністерство оборони надсилає до Поліського лісового офісу лист, де зазначає кількість та вид матеріалів, потрібних бойовим і тиловим підрозділам. Ця партія поїде на схід.

Богдан Ковальчук, головний інженер Ковельського лісового господарства:

Ця партія становитиме в загальному 180 метрів кубічних. А з початку року підприємством відвантежено порядка 700 метрів кубічних. Замовлення не передбачають збільшення вирубки лісів, ми працюємо в планових об'ємах на даний рік.

Деревину використовують не лише для будівництва фортифікаційних споруд. Це також і дрова для обігріву та приготування їжі військовим. Партія, що нині готується - рекордна за обсягами.

Іван Забродець, інженер з лісозаготівель Поліського лісового офісу:

Це є одна із найбільших, яку ми готуємо для передачі на ЗСУ в обсязі 3300 кубометрів, це порядка 55 вагонів.

Вагони, заповнені колодами, готують до відправки усі філії Поліського лісового офісу. Від початку року забезпечили оборонців уже 17-ма тисячами кубометрів деревини.