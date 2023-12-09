Сюрприз тримали в таємниці від Андрійка і ретельно до нього готувались.

У Кропивницькому маленький хлопчик став справжнім рятувальником. На кілька годин. Мама хлопчика написала про захоплення сина в ДСНС. І там організували справжню робочу зміну для малого. Подивіться!

Андрійко з Кропивницького - не йме віри. Його зі школи разом з мамою зустрічають ... Святий Миколай та команда рятувальників.

Андрійко одягає форму рятувальника, відшиту спеціально для нього. Знайомиться з командою, автопарком та оснащенням. І звісно - правила безпеки. Вчиться приймати виклики в диспетчерській та освоює роботу з дроном.

І ось Андрійка допускають до першого робочого виїзду: літня жінка зачинилась в квартирі.

Андрій Журік, - школяр:

Ми стояли, бабушка упала, закрила двері у ванній, надавали допомогу, ну допомога, пожежний рятувальник допомагав, я уже настоящий рятувальник.

Ігор Олійник, рятувальник:

Вскрили двері, надали допомогу, поставили, посадили на місце, все, сказали: дякую, до побачення.

Андрій - наймолодша четверта дитина в родині. Його мама знаючи захоплення сина - вирішила поцікавитись у соцмережі регіональної служби надзвичайних ситуацій про екскурсію.

Наталя Харченко, мама Андрія:

Він дуже, якби захоплюється професією рятівників, він постійно дивиться новини, говорив, що рятівники - це герої нашого часу. Я також в шоці, навіть коли поступив телефонний дзвінок, мені до сих пір не вірилось, емоції переповняли, важко було стриматись, щоб йому не розповісти.

Сюрприз тримали в таємниці від Андрійка і ретельно до нього готувались.

Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

Ми вирішили створити маленьку екскурсію, маленьке диво для цього хлопчика, щоб він відчув себе рятувальником, на жаль, в наші темні часи, які переживають і наші діти, ми не можемо повернути посмішку на обличчя усіх дітей,

Уже за кілька годин робочої зміни - Андрій посміхається, почуває себе впевнено і тестує крісло керівника в нарадчій. І звісно отримує подарунки!

Увесь цей час, поруч з Андрійком - Святий Миколай. Цю роль вперше взяв на себе - професійний сапер Михайло Захарченко. Він неодноразово розміновував деокуповані території. Під час ротацій багато чого бачив, однак посмішка дітей, каже, це найбільший скарб, який дає найпотужнішу мотивацію.