В Ужгороді запрацювала резиденція Святого Миколая. Диво-творець не тільки роздає подарунки, а ще збирає ... Що саме і для кого - розкаже Мар'яна Мартин.

Старовинний лемківський храм, в музеї під відритим небом в Ужгороді... На вході - верпет. В середині прикрашена ялинка. Та крісло, на якому зручно розмістився Миколай.

Тут він приймає малечу вже майже тиждень. Чекає всіх, хто вірить у дива не з порожніми руками.

Святий Миколай:

У моїй скрині подарунки для слухняних, для неслухняних у мене різочки, сьогодні шось не дуже багато напевно дуже слухняні.

Діти веселять святого віршами. Загадують свої бажання.

Артем - житель Ужгорода:

Я побажаю всім людям, щоб в них все було добре і щоби був у світі мир.

Резеденцію святого Миколя організували працівники Закарпатського музею архітектури та побуту. Їхня мета - подарувати дітям диво, а ще допомогти військовим.

Мар'яна Мегела - заступниця директора відділу науково-освітньої роботи КП "Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту":

Кожного року ми збираємо благодійні внески, на якусь конкретну справу. Цього року ми збираємо кошти для ЗСУ.

А ще малеча приносить Миколаю листи. Та пишуть в них не про іграшки. Це листи військовим. Їх діти просять чудотворця передати на фронт.

Святий Миколай:

Такі цікаві листи наші діти пишуть. Нехай Святий Миколай принесе воїнам броніки, дрони сили боротися, незламність, неба .. любимо і чекаємо з перемогою.

У резиденції Миколая панує святкова, чудотворна атмосфера. Не втримуються і дорослі. Пані Світлана привела онука. Тай сама вирішила святого попросити про диво.

Світлана - жителька Ужгорода:

Я вірю в чудо, так як і маленькі, так і дорослі вірять. І чекаю теж подарунка для себе. Старалася бути чемною, слухняною. Миру, щастя, здоровʼя.

Миколай обіцяє виконами всі прохання ... А ще звернувся і до кожного українця.

Святий Миколай: