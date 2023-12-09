В Ужгороді запрацювала резиденція Святого Миколая [ Редагувати ]
В Ужгороді запрацювала резиденція Святого Миколая. Диво-творець не тільки роздає подарунки, а ще збирає ... Що саме і для кого - розкаже Мар'яна Мартин.
Старовинний лемківський храм, в музеї під відритим небом в Ужгороді... На вході - верпет. В середині прикрашена ялинка. Та крісло, на якому зручно розмістився Миколай.
Тут він приймає малечу вже майже тиждень. Чекає всіх, хто вірить у дива не з порожніми руками.
Святий Миколай:
У моїй скрині подарунки для слухняних, для неслухняних у мене різочки, сьогодні шось не дуже багато напевно дуже слухняні.
Діти веселять святого віршами. Загадують свої бажання.
Артем - житель Ужгорода:
Я побажаю всім людям, щоб в них все було добре і щоби був у світі мир.
Резеденцію святого Миколя організували працівники Закарпатського музею архітектури та побуту. Їхня мета - подарувати дітям диво, а ще допомогти військовим.
Мар'яна Мегела - заступниця директора відділу науково-освітньої роботи КП "Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту":
Кожного року ми збираємо благодійні внески, на якусь конкретну справу. Цього року ми збираємо кошти для ЗСУ.
А ще малеча приносить Миколаю листи. Та пишуть в них не про іграшки. Це листи військовим. Їх діти просять чудотворця передати на фронт.
Святий Миколай:
Такі цікаві листи наші діти пишуть. Нехай Святий Миколай принесе воїнам броніки, дрони сили боротися, незламність, неба .. любимо і чекаємо з перемогою.
У резиденції Миколая панує святкова, чудотворна атмосфера. Не втримуються і дорослі. Пані Світлана привела онука. Тай сама вирішила святого попросити про диво.
Світлана - жителька Ужгорода:
Я вірю в чудо, так як і маленькі, так і дорослі вірять. І чекаю теж подарунка для себе. Старалася бути чемною, слухняною. Миру, щастя, здоровʼя.
Миколай обіцяє виконами всі прохання ... А ще звернувся і до кожного українця.
Святий Миколай:
Миру, процвітання, всього самого найкращого. Хто сьогодні загадає бажання, обовʼязково здійсняться!
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