путін оголосив, що знову йде у президенти. Про свої плани висуватися він повідомив напередодні під час нагородження військових. Для цього навіть спеціально розіграли виставу - терорист із самопроголошеної ДНР особисто попросив його стати кандидатом.

Водночас російські журналісти вирішили проаналізувати, в якому ж стані президент росії збирається йти на 5-й термін і правити країною щонайменше до 2030 року? Вони порахували, що путін провів на людях лише 147 днів, що дуже мало. Він практично не виїжджав зі своїх резиденцій. Тож, ЗМІ дійшли висновку - цитую: не труп із холодильника, але дуже втомився.

Отже з чим очільник Кремля піде на вибори? Якими здобутками хизуватиметься перед електоратом? Експертів питала Ольга Жидецька.

- Ви - наш президент, ми - ваша команда. Ви потрібні нам, ви потрібні росії. - Дуже дякую! Не приховуватиму, в різний час у мене були різні думки. Але зараз ви праві - такий час, коли треба приймати рішення. Я буду балотуватися на пост президента.

"Спраглим" голосом народу цього разу виступив терорист з самопроголошеної ДНР- Артем Жога. Прийом не новий - технологію просувати непопулярні рішення нібито знизу, з подачі відданих посіпак у кремлі вже застосовували не раз. Щоправда, оголошення про епохальний вже 5-й похід у президенти від путіна чекали з більшим пафосом, наприклад під час прямої лінії наступого тижня. Хоча яка зрештою різниця, якщо результат усім відомий наперед?

Андрій Миселюк, політолог:

Це дивні вибори, оскільки заздалегідь зрозуміло, по-перше, що оберуть путіна, по-друге, зрозуміло, про що він буде розмовляти зі своїми виборцями. У і більш-менш зрозумілі відсотки, які він набере. Тобто це буде десь в районі 80-70%. Але не менше.

У яку ж обгортку загорнуть для росіян неминучу тріумфальну перемогу путіна? Політологи вважають, що війна проти України не буде головною темою кампанії. Адже перемог, якими можна було б хвалитися, немає. Та й серед населення зростає невдоволення. Остання соціологія показує - число прихильників початку мирих перемов суттєво переважає тих, хто за продовження війни. Разом з тим, в умовах, коли середовище політичних конкурентів зачищене до блиску, політтехнологи заморочуватися не будуть.

Андрій Миселюк, політолог:

Виборча кампаія путіна, вона пройде під гаслом, що росія веде війу проти всього заходу. Звичайно, зрозуміло, що путін буде знову ж таки казати, що росія - це окрема цивілізація. На чому він наголошував. Що це держава-цивілізація, яка має відстоювати свої права, свої скрєпи, і заради цього вона буде битися до останнього.

Тарас Загородній, політолог:

Вони роблять все, щоби там не було якихось притомних кандидатів. Знову Зюгаова будуть висувати, Явлинського - так, щоб на їхньому тлі путін вглядав таким бадьорим, бадьорим таким дідусем. У росіян є роздратування війною - тут слід визнати. І непрямою озакою того є те, що путін досі не оголосив наступну мобілізацію.

Разом з тим оглядачі відзначають нервозність у кремлі з приводу виборів. путін, який з часів ковіду нікого до себе не підпускав без карантину, що називається, зачастив у народ. Особливо, це стало помітно після бунту вагнерівців. Якщо до виборів страх перед новим заколотом штовхає російського керманича загравати з електоратом, то після - залишиться тільки посилювати репресії.

Тарас Загородній, політолог:

Він буде вже повноцінним диктатором. Тому що, ящо раніше він міг зважати там на якісь групи впливу, маневрувати, то тепер він розуміє, що він фактично єдиий лідер, який може робити все, що завгодно. Але я думаю, що це ілюзія. Все ж таки рейд Пригожина нікуди не подівся, наслідки рейду Пригожина нікуди не поділися. І там можуть бути нюанси.

Цікаво, що попри все перспективу ще щонаймеше 6 років пожити у путіській росії, її громадяни сприймають покірно і навіть радісно.

Зоя Федіна, жителька москви:

Це, певно, не найгірший варіант. Я прожила довго, бачила 90-ті, і я не хочу згадувати ці роки. Тому я думаю, що нехай це буде путін.

Ніна Зінченко, жителька москви:

Це очікувано. Очікувано і, напевно, добре. Хочеться стабільності і миру в цій країні. І я думаю, що він буде саме з цією людиною.

Дмитро, житель Москви:

Я вважаю, що в нинішній геополітичній ситуації Володимир Володимирович є гарантом конституції, і я схвалюю його рішення. І більше скажу: я буду за нього голосувати.

Але в політологів для росіян погані новини. Черговий термін путіна більше не віщує їм ані стабільності, ні тим більше миру.

Тарас Загородній, політолог:

Буде нова мобілізація з високою часткою імовірності, вони вже підготувалися до цього, розігнали свій ВПК. Будуть намагатися знову вторгнення в Україну робити. Вони поставили собі завдання вирішити українське питання. І росія, судячи з того, що я бачу, ідеології, яку вони впроваджують - це наіть не радянські технології промивки мізків, а півнчнокорейські. Вони будуть будувати такий православний Талібан, завдання якого буде війна.

Андрій Миселюк, політолог:

Різноманіття варіантів зводиться до цих двох - тобто він з Заходом продовжує боротьбу, нарощувати конфронтацію поступово або дуже швидко. Але якщо мейнстрімово казати - на Заході вже всі усвідомлюють, і в Україні також, що на Україні путін не зупиниться. Що він продовжуватиме конфронтацію далі і, можливо також, уже наближчими роками. існує така вірогідність, що він створить загрозу вже країні НАТО.

Повноваження володимира путіна на посаді голови держави закінчуються 7 травня наступого року. Чергові президентські вибори у росії призначено на 17 березня і вони вперше в історії триватимуть три дні. На сьогодні путіну 71 рік. За новою конституцією рф, він може керувати країною ще 12 років.