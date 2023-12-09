Важкі бої точаться в Курдюмівці, на Донеччині. Ворог там чинить потужний опір й чіпляється за кожен метр української землі. Про це нашій колезі Ользі Лучек розповів мінометник Чернівецького прикордонного загону Дмитро з позивним "Аїд". Військовий приїхав у відпустку додому в Чернівці. Що каже про ситуацію на фронті - дивімося.

Попали точно по цілі і нам дронщик казав, шо ми стріляємо ніби реактивними снарядами (сміється)..от, дуже високий гриб піднявся і ударна хвиля розійшлася на дуже велику відстань, ось тут добре видно ми попали в склад з боєприпасами.

Це кадри одного із найбільш вдалих завдань мінометника Дмитра.

А це - автор наведення, коригування і такого прицільного влучання у стратегічно важливий склад боєприпасів російських окупантів. Дмитрові - лише 30, раніше бойового досвіду не мав. У мирному житті працював на будівництві. А коли почалася велика війна, вдома не всидів - пішов воювати. Став мінометником. Крім відповідальної справи чоловік має ще й серйозний позивний.

Дмитро, прикордонник:

Так як я мінометник, у нас було бажання відправляти всіх орків до Аїду, до царства мертвих, тому вибрав такий позивний.

Починав Дмитро як солдат, та геть скоро, завдяки відповідальності та фізичній підготовці, став командиром мінометного розрахунку. Каже, успішний результат - залежить від злагодженої роботи всієї команди.

Дмитро, прикордонник:

Є наприклад головна людина, яка буде керувати, тобто начальник, далі є навідник, людина, яка буде наводити цей міномет, далі людина, яка буде в'язати пороха і готувати міни до роботи, і от злагоджена робота всієї групи якраз від злагодженості залежить якраз оперативність роботи.

У цих хлопців місце роботи шумне й ризиковане. Але є те, що приносить їм неабияке задоволення.

Дмитро, прикордонник:

Там відписують, молодці хлопці, бувало одна міна-дві, мішень підбили і ми довольні.

Дмитро переконаний, чим більше озброєння, тим ближче перемога.

Дмитро, прикордонник:

Хотілося, щоби було більше мін, щоби кожен з орків отримав по міні хоча б, це було би дуже приємно для нас і обслуговування, хотілося би нових мінометів, бо ми працювали зі старими, і працювали з відбитими мінометами, трофейні, ці шо получили від орків в подарунок. Так як ми получили від них в подарунок міномет, відправляли в подарунок міни як плату за нього. Я був дуже задоволений своїми хлопцями, вони відпрацювали шикарно, дуже злагоджено.

А ворог тим часом добряче лютував і намагався чимдуж відповісти за свої втрати.

Дмитро, прикордонник:

80-ка по нас працювала, 120-ка по нас працювала, найчастіше працював танк, і в останні дні почала працювати авіація. Десь буквально метрів 120 від нашого бліндажу знаходився старий бліндаж і під час такого обстрілу туди попала міна і як спічечний коробок чесно розкидало. Стояла така полоса від лісу і за тиждень лишилися просто з них пеньки, то все осколками порізало, позбивало.

Проте українських захисників не налякати, у відповідь наші воїни продовжували надсилати ворогові вітальні листівки.

Дмитро, прикордонник:

Наш начальник, у нього позивний "Зевс", попросив від нього відправити смс-ку якраз ворогам, ми її підписали і написали: "З кращими побажаннями, Зевс". І відправили оркам. Є такі моменти, що міни підписані вже приїхають зі складу, люди, які комплектують їх пишуть такі-такі за такого-такого.

Дмитро зараз у короткій відпустці і знову планує повернутися на фронт, каже, не заспокоїться, допоки останній окупант не покине нашу землю.

Дмитро, прикордонник: