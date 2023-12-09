Питна вода - тільки привізна. Магазини не працюють, а роботи - взагалі немає. Так живуть нині жителі села Зоря на Миколаївщині. Торік населений пункт перебував в зоні активних бойових дій. Багато місцевих й досі не ризикують повертатися додому.

Як живуть, ті, хто залишився? В репортажі Марини Михайловської.

Зимовий одяг, теплі ковдри й обов'язково продукти. Волонтери привезли найнеобхідніше. Вони навідуються в Зорю кілька разів на місяць. Купити бодай щось у селі просто ніде.

Катерина Кандело, волонтерка:

В багатьох людей нема машин або велосипедів, багато літніх людей, які не можуть, залишилися тут самі без дітей. Вони не можуть вирішити проблем з продуктами, тому тут дуже багато потреб.

Любов Василівна каже: без допомоги волонтерів не змогла б. Завдяки небайдужим запаслася продуктами на зиму, тепер має павербанк і буржуйку.

У березні 22-го військові людей із села вивезли. Повертатися з евакуації стало можливим лише минулої осені. Майже рік пані Людмила живе в чужій хаті. Точніше в кімнатці, що вціліла.

Любов Кривдюк, жителька Зорі:

Під дахом я попідбивала. Тут позадувала. До зимівлі готуємося нормально. Утеплили як могли. Те, що можу сама - те і роблю. Окрім волонтерів нам не допомагають.

А от жити в своєму будинку жінка не зможе. Ніколи. Від нього майже нічого не залишилося під час боїв.

Окно здєсь було. Оно все повибівало. Волною полностью. Прильот був прям під вікном. Там оно яма є.

По подвір'ю було близько 10 прильотів. Рятувати з оселі господарці вже нічого.

Любов Кривдюк, жителька Зорі:

Звільнили нас рашисти. Не залишился жодної кімнати, яку можна було б відбудувати та жити.

В цьому будинку жила молода сім'я. Вони не вернуться. Хто їм построє. Тут теж жила молода сім'я.

Майже всі будинки в селі пошкоджені внаслідок обстрілів. Даху не вціліло на жодному. Двом третинам жителів Зорі повернутися просто нікуди. А ті, хто наважився, - долають постійні труднощі.

Такий модульний домік. Тимчасове житло.

Пан Ігор показує, як живе його брат, який залишився без оселі та майна. Таким, як він, з відбудовою допомагають волонтери, частину матеріалів дає громада.

Ігор Кондрат, житель Зорі:

Це літній варіант. Це не домік. Літом жарко, щас холодно. Жить нереально. Хоч на голову не тече. І за це дякуємо. Тоже волонтери дали ці домики.

Вперше після повернення зимуватимуть у власній хаті пані Алла з чоловіком. За 9 місяців намагалися хоч щось відбудувати своїми силами.

Алла Шлапак, жителька Зорі:

Пічка в нас осталася до війни. В неї знесло димар, а пічка залишилася. Ми її трошки відремонтували і зробили ремонт по нашому бюджету. Щоб можна було жить. Конешно не той ремонт, що був у нас до війни. Но ми живем. Ми повернулися.

А от чим топити - проблема для села. Вугілля - дефіцит. За дровами ходити в посадку небезпечно через замінованість.

Алла Шлапак, жителька Зорі:

В нас дрова ті, що осколками побило дерева навколо хати. Цими дровами ми зараз топимо. Волонтери обіцяли допомогти, але поки не помогли.

Запасаються жителі Зорі активно і водою. Бо водогін повноцінно не вдалося відремонтувати й досі. За технічою водою пані Алла ходить за півтора кілометра. Питну привозять з міста волонтери.

Алла Шлапак, жителька Зорі:

Ми ходимо по воду до башні. Її треба носить. Тяжко конєшно. Технічної нам треба літрів 100 в день. А якщо стірка, то літрів 300.

Зараз в селі живуть близько вісімдесяти людей. Зізнаються: важко. І страшно. Адже недалеко - Херсон, і над ними постійно пролітають привіти від окупантів. Але щастя жити на рідній землі зоряни не проміняють ні на що.