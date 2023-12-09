Ворог взяв паузу: Братчук про оперативну ситуацію на Одещині [ Редагувати ]
Ворог взяв певну оперативну паузу. Крайній обстріл був 7 грудня. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
"Розуміємо прекрасно, що ворог взяв певну оперативну паузу. Крайній обстріл був 7 грудня, коли ворог обстріляв Одещину зокрема південні райони нашого регіону дронами-камікадзе. На жаль, були влучання. В Ізмаїльському районі ворог знову воює з українським збіжжям. На жаль, загинула людина. Наразі ракетоносії у Чорному морі відсутні, переважна більшість з них знаходиться у порту Новоросійськ", - зазначив Братчук.
Він додав: "В Севастополі наразі лише один, тому що логістика ворога порушена. Якщо будуть використовувати калібри, то ракетоносії на спорядження будуть йти саме до Севастополя. А цей невеличкий на перший погляд перехід може дорого ворогові коштувати".
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