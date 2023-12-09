Приймальня зимового чарівника запрацювала в Херсоні [ Редагувати ]
Приймальня зимового чарівника запрацювала в Херсоні. Зважаючи, що місто щодня під ворожими обстрілами, міської ялинки та масових святкувань там буде. Але дітей, які залишаються, не позбавили казки. Святкування перенесли до безпечної локації. Про це й розкаже Марина Михайловська.
Вбрані ялинки вбрані та яскраві новорічні декорації, робочий кабінет зимового чарівника готовий до прийому дітлахів.
Південна резиденція зимового чарівника до війни щороку працювала в Олешківському лісі. Через бойові дії та безпекові вимоги нині атмосферу новорічного лісу організаторам довелося облаштовувати в підвалі.
Та територія і досі окупована, частково знищена скоріше за все. Ми навіть не знаємо, що там відбувається.
На вулиці гучно і небезпечно. А в укритті - свято. З малечею грають, співають, разом пишуть лист із найзаповітнішим бажанням. Спільним для всіх.
Дарія - жителька Херсона:
Це таке свято, що можна було прийти, порозмовляти з іншими, трохи погратися. Мені це дуже сподобалося.
Інна - жителька Херсона:
Дітям зараз дуже важко. Вони розслабилися, розкрилися. Трошки відхилилися від тяжких подій, які у нас зараз відбуваються.
На свято до Миколая в укритті прийшли більше 100 дітей. Завдяки благодійникам та небайдужим до долі херсонців - малеча отримала і подарунки.
Олександр Книга - директор Херсонського театру ім. Куліша:
Як тільки звільнили Херсон і відкрили арт-хаб в укритті, ми одразу тут відкрили приймальню Святого Миколая. В минулому році все було спонтанно. Але було багато дітей, багато благодійників. В цьому році ми вже готувалися. Бо нам дуже хочеться херсонській малечі подарувати свято.
Приймальня зимового чарівника працюватиме в укритті весь грудень. Але точний час заходів через безпекові вимоги організатори не розголошують.
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