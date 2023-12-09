Реабілітаційний центр для військових та їхніх родин з дітьми будують на Закарпатті. В одному із гірських сіл на місці селянських хат, ростуть дво- та триповерхові будиночки. Опікуються будівництвом капелани - вони збирають кошти.

До збору долучився і священик з Польщі. Він малює ікони та продає у країнах Європи, частину грошей передає на реабілітаційний центр. Євген Соломін розкаже більше.

У цій просторій кімнаті хазяйнує Дмитро з Маріуполя. Чоловік стелить підлогу. Він тут не сам - з двома маленькими дітьми. Спочатку відправив їх подалі від війни. А сам встиг вирватися вже із напівоточеного міста. Вдома був водієм, тут став будівельником.

Дмитро Соколов, житель Маріуполя:

Дом був, там снаряд попав і все. Криши нема. Дом так стоїть рік, уже понило все.

Володимир - родом з Києва. Задовго до повномасштабного вторгнення переїхав у Маріуполь. Там став капеланом. За тиждень до початку повномасштабної війни почав вивозити дітей в з міста.

Володимир, капелан:

Перша партія дітей, яких вивіз - 15 дітей, у планах було - на 2 недільки, поки все втихне. У нас з 18-го числа навколо будинку почало прилітати, і тоді назад повернутися.

На Закарпатті родини з Маріуполя розселяли де прийдеться, потім для них збудували містечко для внутрішньо переміщених осіб неподалік Ужгорода. Війна триває, тож виникла ідея потреба ще й облаштувати реабілітаційний центр для людей, які постраждали через війну.

Володимир, капелан:

Це буде місце для реабілітацій військових та їхніх сімей і для тих людей, які пережили війну, будуть такі приїзди і зі Сходу, коли ми там звільнемо і буде можливість відновитися і пройти реабілітацію.

У колишній сільській хаті завершується ремонт двох великих кімнат. Тут може одночасно проживати до 16 осіб. Поряд з карпатського брусу будуються ще обійстя.

Володимир, капелан:

От дивіться, можемо ще показати - ото там третій поверх. Хлопці отак його збирають на місці, і потім всі ці бруси будуть перенесені на верх і получиться таке приміщення - загальна зала, де будуть проводитися реабілітаційні заходи.

Працюють на будівництві не лише внутрішньо переміщені особи, але й місцеві, допомогти приїздять і волонтери.

Це перший шар, це другий. Ну таке, допомагаємо хлопцям, приїхали з Рівного.

До середини грудня всі роботи будуть завершені і 20-дітей приїдуть на реабілітацію. Потім чекають і військових з родинами.

Василь, капелан:

Взагалі для військового родина - це такий один з основних ресурсів. Тому ніхто так не підтримає як родина. І перебувати з родиною на реабілітації і побачити поведінку свого чоловіка - це дуже важливо. Зрозуміти його, підтримати, попіклуватися, відпочити - родина основний ресурс.

Кошти на реабілітаційний центр капелани та волонтери збирають усім миром. Долучилися і польські митці. Один з них - Хуберт Кампа малює ікони та продає їх у Європі. Гроші передає на будівництво.

Євген Соломін, кореспондент: