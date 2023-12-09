Гуляйполе так само, як і Оріхів, окупанти обстрілюють вже майже два роки.

Два роки без світла, газу та води. У таких умовах живуть у люди у прифронтових Оріхові та Гуляйполі, що на Запоріжжі. По цих містах ворог б'є щодня. Місцеві жителі ховаються в укриттях. І ці сховки перетворилися - фактично на "другі домівки". Люди облаштовують у підвалах побут. Подивіться!

Місто, в якому вулиці перетворилися на руїни. Такий вигляд нині має прифронтовий Оріхів. Майже з перших днів великої війни окупанти безжально обстрілюють містечко, руйнуючи усе навколо. Летять снаряди ледь не з усього ворожого озброєння.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Артилерією б'ють і взагалі, ну в цілому, авіабомби іноді прилітають, наразі це майже кожен день.

Тут майже два роки не має жодних комунікацій. Але місцеві жителі і досі відмовляються покидати рідний Оріхів. Більшість з тих, хто залишився - пенсіонери. Люди навчилися виживати під обстрілами та як змогли облаштували побут у своїх підвалах.

Олена, жителька Оріхова:

Всі ж вікна порозбивало, кришу порозкривало, так і живем. Позабивали, ось неділю назад був прильот, ще не встигли забить, по-новому розбили.

Підтримують місцеве населення рятувальники - привозять воду та продукти. Втім попри небезпеку та будь-які складнощі жителі Оріхова не втрачають надії та віри. А напередодні зимових свят у місті вже з'явилася символічна новорічна ялинка. Надзвичайники змайстрували її з соснових гілок та залишків ворожого Урагану.

Віталій Чорний, начальник 14 державної пожежно-рятувальної частини:

Від цивільних осіб інформація, що по таким-таким-то адресам знаходяться відстріляні, невідстрялні боєприпаси. Ми проводимо ідентифікацію, викликаємо саперів і після очередного огляду саперів виявили, що цю конструкцію можна використовувати в цивільних цілях.

Незламна ялинка з'явилась і в прифронтовому Гуляйполі. Рятувальники прикрасили її патріотичними кульками та янголятами у синьожовтих кольорах. Святкові іграшки зробили і передали майстрині-волонтерки.

Віталій Хоменко, заступник начальника Пологівського районного управління ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Як завжди ситуація в місті Гуляйполе є напруженою. Постійні обстріли окраїн міста, а також відсутність електропостачання, водопостачання. Доставлено гуманітарна допомога місцевому населенню, це саме, це вода, це продукти харчування, це хліб.

Гуляйполе так само, як і Оріхів, окупанти обстрілюють вже майже два роки. Від ворожих ударів люди також ховаються в укриттях.

Ольга, жителька Гуляйполя:

Сильно, як коли сильніше, як коли слабіше. Вікна побиті, двері повибивали, позабивали ДВП отим.

Окрім Оріхова та Гуляйполя рятувальники також підтримують людей і у Степногірську. Приїжджають із допомогою і до жителів прилеглих сіл. За два роки війни рятувальники доставили у населені пункти тисячі тон води та продуктів.