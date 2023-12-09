З перших днів грудня по всій країні запрацювали ялинкові ярмарки. Скільки коштують цьогоріч новорічні красуні? Чи є взагалі на них попит під час війни? Ірина Васюра проінспектувала локації на Черкащині - дивіться її репортаж

Лісничі патрулюють плантації з деревами. Хвойних браконьєрів цього сезону ще не зустрічали. На 5 гектарах вирощують майже десять тисяч сосен.

Євген Карпенко, майстер лісу:

Ця плантація має вік 6-7 років, вирубуються тут ялинки вибірково, та, шо дошла стиглості, вирубуємо, на її місце осьо як бачите садимо маленькі ялинки, через 3-4 роки піднімуться.

Дерева, які вже зрубали, відправляють на ялинкові ярмарки. Їх у Черкаській області діє більш як три десятки. Олексій має власні критерії ідеального святкового дерева.

Олексій, покупець:

Найпишнішою, не дуже зависокою, бо квартири мають потолки не по три метри, і шоб дітки могли на ній гарно повісити на кожному ярусі іграшки.

У перші дні роботи ярмарку продали близько сотні дерев.

Євген, покупець:

Зараз війна. Страшні часи, але життя продовжується і треба далі жити. Саме ялинка символізує і Новий рік, і Різдво.

Продають тут сосну звичайну та кримську, а ще ялинки звичайні і колючі. Найпопулярніші дерева до двох метрів заввишки.

Ось така приміром буде коштувати 156 грн, це більш популярні бо вона універсальна як для будинку, так і для квартири.

Вже вдруге українці зустрічатимуть новорічні свята в умовах повнмоасштабного вторгнення.

Олександр Басараб, лісничний лісництва:

Враховуючи військові обставини, попит на новорічні дерева впав звісно. Ми враховуєм важку ситуацію населення, тому на дрова ціна не змінилась, на новорічні теж не змінилась, стараємось, шоб тіки збитки покрили підприємства.

Лісничі радять звертати увагу на наявність спеціальних бірок на деревах.

Владислав Шпак, помічник лісничого:

Ця бірка означає, що ялинка була легально куплена, виросла на платнаціях і була зрізана за всіма правилами і з документами.

Діятимуть ярмарки авесь грудень.