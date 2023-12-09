На крок ближче до ЄС. Володимир Зеленський підписав "антикорупційні" закони, необхідні для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Стосуються вони Національного антикорупційного бюро, Нацагентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційну прокуратури. За документами, САП виведуть зі структури офісу Генпрокуратури й вона буде окремою структурою. Для НАБУ збільшать чисельність штату, а НАЗК - дали зелене світло - для перевірок майна, набутого до публічної служби.

Отже, Україна виконала всі чотири кроки, які вимагала від нас Єврокомісія. І Верховна Рада вже звернулася до країн ЄС з проханням підтримати переговори про вступ України - 15 грудня на засіданні Європейської Ради. Які кроки в подоланні корупції ми вже зробили та над чим ще треба попрацювати? Далі у сюжеті.

"Корупція на "Укрзалізниці" - до суду скеровано справу щодо заступника директора однієї з філій, який отримав хабар у вигляді дорогого автомобіля". "Народного депутата та його спільника викрили на отриманні 85-ти тисяч доларів за допомогу приватному підприємству у питаннях оренди державних земель. Хабарники є навіть серед суддів - у Київському апеляційному суді повідомлено про підозру чотирьом служителям Феміди, які отримали 35 тисяч доларів, ухваливши рішення про скасування арешту майна.

Стрічка новин Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мало не щодня поповнюється новими повідомленнями про корупцію. Інформація про закупки курячих яєць по 17 гривень за штуку, - суспільство сприйняло як свого роду символ того, що бюджетні кошти навіть в умовах війни продовжують осідати у чиїхось кишенях.

Семен Кривонос - директор Національного антикорупційного бюро України:

Чи були яйця по 17 гривень, ми вже кілька місяців чекаємо результату експертизи, до цього кілька місяців шукали куди її призначити, щоб нам її правильно привели. Саме тому ми просимо створити експертну установу при НАБ.

Тридцять три бали зі ста можливих. Саме такий індекс сприйняття корупції, за даними міжнародної організації Transparency International, торік отримала Україна. Такий самий показник - мають Алжир, Ангола, Замбія та багато інших країн Африканського континенту.

Олександр Новіков - голова Національного агентства з питань запобігання корупції:

Якщо ми порівняємо мапу країн світу в рейтингу сприйняття корупції 2022 року і мапу війн, то країни з високим рівнем корупції перебувають у війні. Україна на перехідний фазі між країнами недоброчесними до країн доброчесних і взагалі ця війна, в якій ми перебуваємо, є наслідком захоплень рф корупцією.

Олександр Клименко - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

В нас ще багато дуже роботи з цими проблемами, можна сказати, до цього САБ працював не досить ефективно, намагаємось це змінити. В нашій роботі ми використовуємо той інструментарій і ті правила, які для нас встановлює Верховна Рада. Ми готові брати на себе відповідальність за рівень боротьби з корупцією, дайте нам інструментарій - і ми готові будем нести цю відповідальність.

Подолання корупції - одна з семи основних вимог для вступу України до ЄС. Звісно, ми маємо певні успіхи - зокрема, затвердження Державної антикорупційної програми. Втім ще багато чого треба зробити.

Олександр Клименко - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

На жаль, корупція нікуди не дівається, на жаль, вона нікуди і не дінеться, шляху побороти корупцію повністю поки немає, тобто жодна країна з цим не справилася. Єдиний шлях, який я зустрічав - це скасувати всі платіжні системи і зробити однаковий доступ до всіх благ без обмежень. Але ми можемо зробити корупцію в житті кожного українця скоріше як виключенням, ніж як правилом. На даний час це правило, правило в багатьох системах, де в певних органах існують навіть пресйкуранти для оплати певних корупційних послуг.

Анастасія Радіна - голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики:

За останній рік ми побачили, що ознаки корупцій в оборонній сфері переважно виявляли журналісти - розслідувачі, а від Антикорупційного бюро та прокуратури, все ще чекаємо відповідь на питання, так, що там із яйцями по 17 гривень.

Незабаром індекс сприйняття корупції у світі буде перераховано. І Україна отримає новий показник. Хай би яким він був, зрозуміло одне: аби стати частиною Європейської сім'ї, Україні потрібні глибокі антикорупційні реформи.