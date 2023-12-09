Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про штрафи за порушення комендантської години. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроект №10195 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану проголосували 233 депутати. Документ встановлює адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години.

Законопроект передбачає, що штрафи для порушників становитимуть від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 8500 до 17000 грн. У разі повторного порушення - сума подвоюється.

Для бізнесу штрафи за порушення спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії військового стану встановлені у розмірі від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 102 тис. грн.

За повторне порушення вапродовж року - штраф у розмірі 10 000-20 000 НМДГ - від 170 тис. грн до 340 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві на Новий рік комендантська година скасовуватись не буде.