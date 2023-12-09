В окупованій Макіївці палає склад палива (відео) [ Редагувати ]
В окупованій Макіївці на Донеччині - приліт та сильна пожежа. Місцеві пабліки пишуть, що ракета вразила нафтобазу.
Місцеві мешканці повідомляють, що палає резервуар з паливом, вогнище видно за десятки кілометрів.
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