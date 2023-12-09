В Україні реалізується проєкт "Автошколи для осіб з інвалідністю": які враження у перших слухачів [ Редагувати ]
Створення безбар'єрного середовища. За ініціативи першої леді Олени Зеленської, в Україні реалізується проєкт "Автошколи для осіб з інвалідністю". На базі закладів вищої освіти МВС у різних регіонах вже відкрили шість таких відділень - зокрема, і в Одесі. Як працює автошкола та які враження у перших слухачів - дивіться далі.
У Катерини Піддубної - інвалідність з дитинства. Жінка - медик за фахом, і сидіти за кермом ніколи не мріяла. Розповідає: все змінилося, коли їй наснився сон.
Катерина Піддубна, слухачка автошколи:
Мені наснилося, що стоїть машина, в неї відчинені двері - і я побачила, що водієві зле. Побачила симптоми, але відвезти його до лікарні, тобто просто посунути його і відвезти - я не могла, бо в мене не було знань!
Тож коли на базі Одеського державного університету внутрішніх справ відкрилася "Автошкола для осіб з інвалідністю" - Катерина відразу вирішила записатися. Навчання проходило на машинах із ручним керуванням, де замість педалей - спеціальні важелі.
Олександр Геращенко, завідувач відділення з автомобільної підготовки ОДУВС:
Якщо ми натискаємо його на себе, це ми як педаль акселератора - їдемо вперед. Якщо ми від себе - це як гальма. Цей важіль можна встановити і зліва, і справа, а можна два важеля: наприклад, одним важелем він тягне газ, а іншим - гальма.
І ось Катерина вперше пересіла з візочка за кермо. Інструктор допомагає.
Перші враження: і страшно, і складно, але дуже цікаво!
Звичайно, найважче - це визначити габарити машини: щоби вписатися у смугу, щоби чітко повернути вчасно.
Інструктор хвалить: для першого разу - дуже непогано. Але ще треба звикнути до важелів управління.
Олександр Геращенко, завідувач відділення з автомобільної підготовки ОДУВС:
Тому що якщо вона думає про важелі, вона погано дивиться на дорогу - неуважно. Ну, це все з часом, як-то кажуть, відпрацьовується.
Практичні заняття тривають майже місяць, але спочатку - теоретична підготовка. Класи облаштовані за вимогами інклюзії. Заняття - спільні з іншими студентами вишу.
Сергій Братель, перший проректор 2Одеського державного університету внутрішніх справ":
Ми свідомо пішли на ту позицію, що не будемо розділяти осіб з інвалідністю і осіб, які не мають вад. Ця практика є дієвою, необхідною і вона показує, що ми долучаємо усе суспільство, єднаємо - і всі разом йдемо до однієї мети.
На курси записалася і одеситка Валентина Хоружа. В дівчини - з дитинства травма хребта, але це не заважає їй бути …фотомоделлю. Взяти участь у фотопроєктах дівчина вирішила сім років тому - після того, як зіткнулася із дискримінацією людей з інвалідністю.
Валентина Хоружа, слухачка автошколи:
Була на одному з тренінгів і також була на одній вечірці - і там мене запитали, типу: а що ти тут робиш, така, як ти, повинна сидіти вдома, а не серед нас - людей. Ну, тобто мене за людину не рахували.
Дівчина каже: зараз в Україні таких випадків поменшало. Навчитися керувати автівкою вирішила, щоб бути більш самостійною та водночас - змотивувати інших.
Валентина Хоружа, слухачка автошколи:
Адже, дуже багато людей з інвалідністю, котрі сидять вдома і я знаю особисто дуже багатьох, котрі мені в соціальних мережах пишуть: типу, а от як ти туди пішла, як ти познайомилася, тобто такі питання - і я хочу бути прикладом.
Зараз в одеській школі для осіб з інвалідністю - п'ятеро слухачів. Двоє з них - живуть у віддалених громадах області. Для них теоретичні заняття - онлайн.
Богдан Протасевич, слухач автошколи:
Приїхати до Одеси: у нас же ж ані маршрутки, ані автобуси не обладнані. Ну, пандуси ці ж, підйомники - їх же немає, а автомобіль наймати - то воно як би теж не дуже дешево коштує, тож онлайн - це дуже зручно.
А коли слухачі приїжджають на практику чи іспити, то можуть оселитися у спеціальних кімнатах.
Сергій Братель, перший проректор "Одеського державного університету внутрішніх справ":
І якщо є потреба два-три дня проживати, вони прибувають, проживають два-три дні - їдуть додому. Потім, наприклад, через пару днів прибувають знову - знову проживають.
Навчання першої групи слухачів в Одесі оплатили благодійники, проте у планах з нового року, курси для осіб з інвалідністю будуть профінансовані з державного або місцевого бюджетів. Наразі в Україні на базі закладів вищої освіти МВС працює вже шість подібних автошкіл.
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