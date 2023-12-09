У Києві демонтували пам’ятник командиру більшовиків Миколі Щорсу. Демонтаж 7-тонної конструкції тривав впродовж шести годин.

При демонтажі монумента з'ясувалося, що копита коня неможливо дістати з цементу, тому їх просто відпиляли.

Монумент Щорсу - одна з найвідоміших пам'яток української столиці, він знаходився на бульварі Тараса Шевченка - на шляху від залізничного вокзалу до Хрещатика.

Тепер монумент більшовицькому командиру зберігатиметься у Державному музеї авіації України імені Антонова.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті.

"Питання його демонтажу можна було вирішити багато років тому, бо відповідне законодавство є. Але українське суспільство - це демократичне суспільство. У нас багато років точилися дискусії, були дебати з представниками мистецьких кіл, які зважали на мистецьку цінність цього пам'ятника.

І хоча з точки зору історичної правди сам Щорс став наругою над пам'яттю наших бабусь і дідусів, тому що Щорс був комендантом міста в радянський час, коли киян без суду і слідства розстрілювали, забирали майно. За Щорса почала працювати сумнозвісна київська ЧК, яка відзначалася неймовірною жорстокістю, несправедливістю, тому це просто "торжество справедливості"...

Якщо буде створено профільний музей, який розповідатиме про феномен монументальної пропаганди, тому що всі ці пам'ятники це не просто якісь випадкові мистецькі, а подекуди немистецькі об'єкти. Це все елемент продуманої системної монументальної пропаганди, яка на символічному рівні утверджувала тоталітарний лад і прославляла його героїв, творців тощо.

Відповідно і прибирати їх з публічного простору недостатньо. Крім того, що не постаментах звільнених мають з'являтися люди, яких тоталітарний лад, система, знищувала, вбивала, то важливо, щоб саме ці пам'ятки опинилися рано чи пізно в просторі, стати частиною експозиції, яка розкаже нашому суспільству, нашим дітям і внука, про те, як тоталітарна пропаганда працювала, як вона діяла, і якими методами поширювала свій вплив", - розповів Антон Дробович.