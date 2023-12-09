Вісім людей отримали поранення, з них двоє - у важкому стані. Такі наслідки ракетної удару по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Напередодні вранці країна-агресорка завдала нищівного удару.

Зруйновано житло мирного населення у кількох громадах. У Юрʼївській - понівечені і житлові будинки і памʼятка архітектури. Деталі - у сюжеті Олени Мендалюк.

Це уламки російської ракети, яку ворог направив на Дніпропетровщину... А це вирва завглибшки у 5 метрів - звідси слідчі і дістали смертоносне залізяччя. Всі будинки навколо - понівечені. У хаті пані Наталії вибуховою хвилею знесло дах та повибивало вікна. В момент вибуху вони із сином були вдома.

Наталія - жителька села Юр'ївської громади:

Дитина спала, я на кухні була. І тут вибух? Все полетіло? Та я і не зрозуміла, що сталося. Виходжу - дверей немає, вікна попадали. Немає виправдання, яке може бути виправдання. Тварі вони, та й усе.

Без вікон і даху над головою залишилася і родина пані Алли. А у сина, взагалі розповідає жінка, другий день народження.

Каже, я чую, що щось засвистіло, каже я на кровать і накрився одіялом.

Це і врятувало сина від поранень осколками, зізнається жінка, бо каже, в хаті жодної вцілілої стіни - все в тріщинах, повибивало і міжкімнатні двері.

Алла - жителька села Юр'ївської громади:

Ото ж потріслось. Там тріщина, і там, і на тій стороні, ось і тут от тріснуло. Оце позривало, повиривало, двері були тут. Повиривало все.

За кофтиною жінка гріє маленьке кошення, його матір-кішку від моменту вибуху ще не знайшли. А ще одне - вбило осколками.

На вулиці темрява, але будівельники досі гуркотять молотками. У понівечених домівках вже позабивали вікна, і взялися за відновлення дахів. На допомогу постраждалим прийшло чи не все соло.

Сергій - житель села Юр'ївської громади:

Розбирали, перекривали і досі перекриваємо. Чи на багато тут роботи? - На багато, ще криші немає, бачите.

Внаслідок ворожої атаки в Юр`ївській громаді пошкоджено близько двох десятків будинків.

Наталія Вареник, заступниця селищного голови:

Зараз працюємо із нашим резервним фондом, працюємо із нашими донорами саме по наданню матеріальної допомоги, по наданню будівельних матеріалів, працюємо з будівельними організаціями, хто оперативно зможе нам надати таку допомогу.

У Юр`ївській громаді вибуховою хвилею та осколками посікло і пам'ятку архітектури - двохсотрічний храм Петра і Павла.

Ірей Владислав, настоятель храму Петра і Павла:

Тут наш хор співав, прославляв Бога, на даний момент тут немає вікна. На першому поверсі взагалі немає вікон. Біля панахидного стола немає вікон, біля вертепу немає вікон. На другому поверсі у нас є хор, там також повилітали вікна і купольна часть також залишилася без вікон.

Це ж було нещодавно свято Святого Микола, а це ікона Воскресіння Господнього. Вона кілька місяців назад даже мироточила. - А як вони постраждали? - Вона лежала на центральному анело і її рамку і скло побило осколками, що впали з підкупольних вікон.

Попри темряву у храмі під світлом ліхтариків почнуть забивати вікна плівкою. У громаді навіть пізно ввечері не припиняється робота - будівельники гуркотять молотками, а енергетики відновлюють обірвані лінії електропередач. Обіцяють на віхідні відновити світло.