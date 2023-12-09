В енергосистемі України знову виник дефіцит електроенергії у зв’язку зі збільшенням споживання через похолодання. Про це повідомили в "Укренерго".

Щоб зберегти необхідний для безпечної роботи енергосистеми баланс, компанія застосувала аварійну допомогу з Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей. Кілька енергоблоків відновлюються в прифронтовому регіоні після ворожих обстрілів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Валентин Гладких.

"Коли ми говоримо дефіцит, то цей дефіцит був на піках споживання... Треба визнати, що в Україні зросло споживання. Передусім воно зросло не за рахунок побутових споживачів, а за рахунок виробництв. Себто поступово Україна збільшує обсяги виробництва, зокрема і в сфері ВПК. Відповідно, це потребує електроенергії.

Безумовно зростає споживання і серед побутових споживачів. І важливим чинником цього є падіння середньодобової температури. Ця закономірність достатньо добре відома - чим холодніше на вулиці, тим більше споживається електроенергії для того, щоб зігрітися.

Відповідно можуть виникати дефіцити. Наразі, наскільки мені відомо, є відповідні домовленості і в критичних ситуаціях ми запрошуємо допомогу від наших сусідів і вони нам її надають.

Тому якщо ситуація буде протікати в ординарному штатному режимі, то Україні наразі вистачає як виробничих потужностей, так і пропускної спроможності для того, щоб виникати подібних ситуацій", - розповів Валентин Гладких.