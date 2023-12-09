росія перешкоджає проведенню глобального кліматичного саміту ООН. Країна-агресорка блокує країни Євросоюзу й забороняє віддавати їм головування. Про скандальний саміт, який цими днями триває в Об'єднаних Арабських Еміратах - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

За всю історію кліматичних самітів ООН такого ще не було. Учасники досі не можуть погодити країну, де проводитиметься зустріч наступного року. Це тоді, коли вже відомо, що в 2025-му - ювілейний захід прийматиме Бразилія.

За правилами, кліматичний саміт проводять по черзі 5 глобальних регіонів. І у 2024-му господаркою саміту мала б бути одна із країн східної Європи. Це рішення мають погодити усі держави регіону. Але росія вже заблокувала заявку Болгарії. Вона не хоче проведення зустрічі в країні-членкині Євросоюзу, бо ЄС запровадив санкції через війну в Україні.

Готовність проводити саміт висловили Вірменія та Азербайджан, але країни давно ворогують і відмовляються підтримувати одна одну. Молдова заявила, що теж хотіла б очолити саміт, але не має можливості приймати таку велику подію. Усі ці перипетії затримують підготовку до головної кліматичної події року. Зазвичай, її розпочинають за рік, а то й більше. Адже головуюча країна влаштовує перемовини між майже двома стами держав.

Кармен Роберта Табода, делегатка кліматичного саміту від Бразилії:

Це проблема, і доволі складна, правда ж? Вона змушує нас сумніватися чи справді ми маємо правильні інструменти та методи для ведення такого роду розмов, коли є багато конфліктів і різних інтересів. Чи справді ми домовляємося? Чи справді намагаємось дійти до суті? Якщо ми не можемо домовитися щодо місця для проведення саміту наступного року, то як ми збираємося домовитися про таке важливе питання, як зміна клімату, втрати та збитки, адаптація та інші питання?

Якщо учасникам саміту не вдасться вибрати країну для головування у 2024-му, то господарями можуть залишитися Об'єднані Арабські Емірати. Але це навряд чи вирішить проблему, радше додасть нових. Саме в Дубаї цими днями проходить 28-й кліматичний саміт ООН. І цим незадоволені чимало учасників. Адже економіка Еміратів залежить від доходів від експорту нафти.

То як країна, яка покладається на викопне паливо, може забезпечити світове рішення щодо відмови від нього? Крім того, на днях в ОАЕ прийняли президента країни-агресорки. І хоча на саміт путіна не запросили, з ним обговорювали світовий експорт нафти - це на тлі боротьби з викопним паливом. Звинувачують ОАЕ і в допущенні до саміту великої кількості лобістів - представників компаній, які найбільше забруднюють планету. Адже вони це використовують як майданчик для проштовхування своїх, далеко не кліматичних, інтересів.

Альберт Гор, віце-президент США 1993-2001рр:

Нафтова галузь набагато ефективніша в приборкуванні політиків, аніж політики - в приборкуванні викидів. І ця індустрія зараз захопила сам кліматичний саміт і зловжила довірою громадськості, призначивши керівником саміту генерального директора однієї з найбільших і найменш відповідальних нафтових компаній у світі. Це зловживання правом громадськості мати довіру до процесів, за допомогою яких приймаються рішення щодо майбутнього людства.

Рейчел Джексон, речниця кліматичного руху:

Тут більше лобістів викопного палива, ніж делегатів із десяти країн, найбільш вразливих до зміни клімату. Тут у сім разів більше лобістів викопного палива, ніж офіційних представників корінного населення. Вони тут неконтрольовані, вільно ходять куди хочуть. Ми тут, щоб сказати, що великим забруднювачам більше не дозволено писати правила кліматичних дій.

Цьогорічний кліматичний саміт став найбільшим в історії. Якщо на першій такій зустрічі в Берліні в 1995-му було менше 4 тисяч учасників, то нині їх - 84 тисячі. Україна в ОАЕ теж представлена окремим павільйоном. Відвідувачам тут насамперед показують ось цей дах будинку з Херсонської області. Мовляв, він пережив дві світові війни, але не російську. Його знесла вода після підриву окупантами Каховської дамби. Тут говорять про кліматичні наслідки війни, а також про нові проєкти з відновлювальних джерел енергії в Україні - всупереч всім перешкодам. Зокрема, про розширення ферми вітрогенераторів у Миколаївській області. Її будують попри війну та постійні обстріли.