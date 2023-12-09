Білий дім попередив Конгрес США, що до кінця 2023 року у США повністю закінчаться кошти для допомоги Україні, якщо законодавці не схвалять запропонований проект фінансування. Водночас шанси, що пакет допомоги для України буде схвалений, невеликі - 30-40%. І треба готуватися до того, що сума в $61 млрд, яка була закладена в бюджеті США на підтримку України, буде значно зменшена.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

"Вірогідність (схвалення пакету допомоги до Нового року - ред.)... Це не лотерея, але я думаю що на сьогодні відсотків 30... І це що каже пан Шумер у Конгресі, про те, щоб приймати пакет військової допомоги для України окремо - це не дуже хороші речі. Хай вже буде цей спільний пакет, його дотиснуть треба до Різдва. Вірогідність 40% на сьогодні.

Але можу сказати дві речі. Перше - Україна не залишиться без військової та політичної підтримки США. 100%, вони знайдуть механізми.

І друге. Так, допомога може бути урізана в обсягах. Для нас там запросили 61,4 мільярда доларів, але може бути менше....

У США йде велика закулісна боротьба за військові замовлення. Лобі включилось військове, і ті компанії зараз будуть тиснути на політиків для того, щоб ці 90% коштів, які не в Україну йдуть, а йдуть в Канзас, Алабаму, Теннессі. Щоб ці гроші розподілились так, щоб інтереси республіканських округів був врахований...

...Якщо військовий бюджет проголосують, там є параграф 12-24 - "Ленд-ліз". І він може бути на столі як аргумент - "Не хочете давати гроші - от ленд-ліз". Це один варіант.

Другий - через різні програми, через різні відомства можна проводити. Це не буде, нажаль, така ж сума - 60 мільярдів, але 300 мільйонів уже є в бюджеті, і далі, якщо так набирати, в принципі можна військову частину закрити. Але це варіант запасний - рятівний", - розповів Валерій Чалий.