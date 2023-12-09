Окупанти обстріляли Куп'янськ: загинули дві жінки, поранений чоловік (фото) [ Редагувати ]
Росіяни вдарили по місту Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомило МВС України.
Близько 15:00 унаслідок артилерійського обстрілу міста загинули дві жінки, 67 і 71 років. 33-річного чоловіка з пораненнями доставили до місцевої лікарні.
Пошкоджено приватний будинок, гараж, паркан, літню кухню.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Нагадаємо, що російські загарбники штурмують укріплення ЗСУ на підступах до Синьківки та Петропавлівки на Куп'янщині.
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