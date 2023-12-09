У Херсоні снаряд влучив у багатоповерхівку

У суботу, 9 грудня, російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Про це повідомила ДСНС України.

Один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку.

Рятувальники виїхавши на місце події провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було.

Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку", - повідомили рятувальники.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ отримав поранення 29-річний чоловік, написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Стан постраждалого оцінюється як легкий. Він обстежується у лікарні.