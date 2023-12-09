Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, троє людей поранені (фото, відео) [ Редагувати ]
У суботу, 9 грудня, російські війська обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Про це повідомила ДСНС України.
Один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку.
Рятувальники виїхавши на місце події провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було.
Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку", - повідомили рятувальники.
У Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ отримав поранення 29-річний чоловік, написав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Стан постраждалого оцінюється як легкий. Він обстежується у лікарні.
по темі
Зранку окупанти прицільно атакували житлові будинки. Внаслідок ворожих ударів постраждав 72-річний херсонець. Нині він знаходиться у лікарні. Під ворожим вогнем опинився й медичний заклад. Легкі поранення отримали троє лікарів
Посійські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон. Влучили по житловому будинку. Наразі відомо про 5 постраждалих, одна жінка загинула
У понеділок вранці, 20 листопада, російська армія вчинила обстріл автостоянки приватного транспортного підприємства, що розташована у місті Херсон
Окупанти знову почали гатити по Херсонщині
Ввечері 8 грудня російська армія здійснила ракетний удар по Миколаєву