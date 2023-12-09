Верховна Рада призначила новим голову комітету з питань свободи слова депутата від "Голосу" Ярослава Юрчишина. "За" - 247 голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рада призначила мого колегу по фракції Ярослава Юрчишина Головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Тепер у Комітеті вже чотири члени:

голова - Ярослав Юрчишин;

заступник - Євген Брагар;

секретар - Сергій Швець;

простий член - Нестор Шуфрич.

Раніше комітет очолював народний деп від забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді.

Перед вступом на нову посаду Юрчишин був першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики. Новоспечений голова комітету зі свободи слова оприлюднив свої пріоритети на новій посаді:

1. Більше свободи та менше перешкод у журналістській діяльності. Напади на журналістів, спроби затулити камери під час зйомок, погрози тощо вважаю категорично неприпустимими. У межах своєї компетенції я буду відстоювати права медійників на доступ до інформації.

2. Журналісти в полоні. Окупанти беруть у полон людей, які не тримали в руках зброї. Пріоритет - докласти зусиль, аби звільнити наших медійників з російського полону.

3. Перешкоджання фейкам. Ви не раз чули про поширення неправдивої інформації від анонімних телеграм-каналів. СБУ вже викривала цілі мережі, що працювали на ворожі спецслужби. Моя особиста порада: довіряйте тільки офіційним джерелам комунікації та ЗМІ з хорошою репутацією, яку вони вибудовували роками. А з Міністерством освіти планую пропрацювати питання курсу меідаграмотності. Бо критичне мислення найкращий захисник від фейків та роспропаганди.