У суботу, 9 грудня, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор заявив, що у Києві планують запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метро "Теремки" та "Деміївська". Про це повідомляє "Суспільне".

Інтервал руху між поїздами може становити до 30 хвилин.

Епіцентр проблеми розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Він зазначив, що від кінця листопада на цьому проміжку фахівці зафіксували появу тріщин та просіданням ґрунту.

Протягом останніх днів ситуація погіршилася, тріщини розширилися, а через них почала просочуватися вода. У будь-який момент міг статися обвал. Тому і вирішили закрити кілька станцій синьої гілки метро.

Очільник департаменту КМДА додав, що нині вже почали укріплювати тунель зсередини, встановили маяки, щоб не було збільшення тріщин. Через закриття ділянки метро вдалося стабілізувати рух води. Наразі підтоплень вже немає, всі шість станцій сухі.

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