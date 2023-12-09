Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про те, що наразі в Україні є єдина загроза, що може призвести до системної аварії. Й передбачити цю загрозу та її масштаби - складно. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Насправді, єдина загроза для системної аварії - це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно. У мене вже зараз є багато питань, бо, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні. Водночас міністр зауважив, що наразі насправді немає передумов для блекаутів. Більше того, навіть, якщо буде критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але матимуть тимчасовий характер.

Раніше ми писали про те, що МАГАТЕ відреагували на блекаут на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, у ніч на 2 грудня тимчасово відключилася від зовнішнього джерела живлення. За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), станція працювала на дизельних генераторах. Причина інциденту не уточнюється.