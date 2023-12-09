Окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки. Про це повідомляє допис Херсонської ОВА в Telegram.

російська армія продовжує бити по Херсону. Є влучання у центральній частині міста.

За попередньою інформацією, в результаті атаки постраждала одна людина. Пізніше, начальник МВА Роман Мрочко уточнив, що в результаті обстрілу госпіталізували 61-річну жінку.

Вона отримала травми внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ середмістя Херсона близько пів години тому. Тож за сьогодні у Херсоні троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості через російську агресію.

Це вже другий обстріл Херсону за день. Зранку отримали поранення дві людини.

Раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, троє людей були поранені.