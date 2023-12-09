Кілька європейських посадовців висловили занепокоєння у зв'язку з прийдешніми виборами у США, стверджуючи, що серед урядів їхніх країн поширюється тривога. Про це повідомляє The New York Times.

Вони вказують, що можливе повернення екс-президента США Дональда Трампа на посаду може призвести не лише до відмови від підтримки України.

На думку посадовців, з якими вдалось поспілкуватись журналістам NYT, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи та знищення НАТО".

Екс-головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс сказав:

В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО.

З даними видання, у зв'язку з цим європейські посли й представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.

Раніше ми писали про те, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги.