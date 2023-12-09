Прихід Трампа до влади може "розвалити НАТО": в ЄС висловили побоювання [ Редагувати ]
Кілька європейських посадовців висловили занепокоєння у зв'язку з прийдешніми виборами у США, стверджуючи, що серед урядів їхніх країн поширюється тривога. Про це повідомляє The New York Times.
Вони вказують, що можливе повернення екс-президента США Дональда Трампа на посаду може призвести не лише до відмови від підтримки України.
На думку посадовців, з якими вдалось поспілкуватись журналістам NYT, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи та знищення НАТО".
Екс-головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс сказав:
В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО.
З даними видання, у зв'язку з цим європейські посли й представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.
Раніше ми писали про те, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги.
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