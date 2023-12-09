Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде: про що говорили [ Редагувати ]
У суботу, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що дорогою до Аргентини він зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами.
Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України.
Я дякую Премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру.
Раніше Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій.
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