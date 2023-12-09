У суботу, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що дорогою до Аргентини він зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами.

Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України.

Я дякую Премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру.

Раніше Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій.