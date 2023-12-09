Штрафи за порушення комендантської години: кого не каратимуть [ Редагувати ]
У суботу, 9 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні ініціативу щодо введення штрафів за порушення комендантської години. Міністерство внутрішніх справ (МВС) висвітлило, кого не будуть карати у випадку порушення цих обмежень.
Про це свідчить допис Міністерства внутрішніх справ України в Twitter.
Штрафувати не будуть через порушення комендантської години у разі:
- якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
- супроводжує поранених, важкохворих;
- здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
- надає медичну (домедичну) допомогу;
- перебуває в стані крайньої необхідності.
Раніше Клименко тоді наголошував, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.
Раніше ми писали про те, на скільки будуть штрафувати за вирубку ялинок.
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