Клієнти Monobank отримають фінансовий бонус за повідомлення про свою любов до співачки Надії Дорофєєвої. Засновник банку, Олег Гороховський, оголосив цю ініціативу під час концерту Дорофєєвої у Києві. Зазначено, що всі клієнти, які до півночі суботи, 9 грудня, напишуть боту Monobank у Telegram повідомлення із текстом "Я люблю Дорофєєву", отримають 100 гривень на свою картку.

Втім, потім на сцену вийшов шанувальник співачки Роман, який купив на аукціоні один з лотів, та оголосив, що сума бонусу за повідомлення подвоюється. Тобто, Monobank надішле по 200 гривень.

Гроші за повідомлення з текстом "Я люблю Дорофєєву" зарахують на картку завтра, 10 грудня.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині.