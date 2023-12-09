Monobank роздає українцям гроші за повідомлення про Дорофєєву [ Редагувати ]
Клієнти Monobank отримають фінансовий бонус за повідомлення про свою любов до співачки Надії Дорофєєвої. Засновник банку, Олег Гороховський, оголосив цю ініціативу під час концерту Дорофєєвої у Києві. Зазначено, що всі клієнти, які до півночі суботи, 9 грудня, напишуть боту Monobank у Telegram повідомлення із текстом "Я люблю Дорофєєву", отримають 100 гривень на свою картку.
Втім, потім на сцену вийшов шанувальник співачки Роман, який купив на аукціоні один з лотів, та оголосив, що сума бонусу за повідомлення подвоюється. Тобто, Monobank надішле по 200 гривень.
Гроші за повідомлення з текстом "Я люблю Дорофєєву" зарахують на картку завтра, 10 грудня.
Раніше ми писали про те, що Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині.
по темі
У суботу, 9 грудня, Верховна Рада підтримала у першому читанні ініціативу щодо введення штрафів за порушення комендантської години
Самовільна вирубка дерев в Україні вважається незаконною, це правопорушення, яке карається штрафом
І всіма деталями щодо цього із нами ексклюзивно поділився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Отже, всі подробиці із перших вуст, просто зараз, у нашому інтерв'ю.
Конгрес США збільшив заплановані у бюджетні видатки на основну програму, за якою закуповують зброю для України (USAI) з $12 млрд до $13,5 млрд. Водночас нам залишили без змін, а не порізали пряму бюджетну підтримку (щомісячні вливання в бюджет за зарплати та пенсії) на тому ж рівні - $11,8 млрд
У четвер, 7 грудня, Київрада на засіданні має виділити 10 млн грн на цей рік і 50 млн на наступний – на виплати киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ