Виробником "Шахедів" виявилася іранська авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Про це повідомляє "Суспільне".

В Офісі Генпрокурора з посиланням на експертизи заявили, що ударні безпілотники типу "Shahed-131\136", якими росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131". Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран.

За даними видання, це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.

Ще у січні цього року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.

Нагадаємо, раніше сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині.