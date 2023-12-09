Якими "Шахедами" рф атакує Україну: Офіс генпрокурора встановив виробника [ Редагувати ]
Виробником "Шахедів" виявилася іранська авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Про це повідомляє "Суспільне".
В Офісі Генпрокурора з посиланням на експертизи заявили, що ударні безпілотники типу "Shahed-131\136", якими росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131". Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран.
За даними видання, це перші дані правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.
Ще у січні цього року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Суспільному повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак це намагатимуться встановити.
Нагадаємо, раніше сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині.
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