Угорські перевізники почнуть блокувати кордон з Україною [ Редагувати ]
У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть протест на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу". Акція відбудеться біля пункту пропуску "Загонь-Чоп".Про це повідомляє Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE.
В Асоціації повідомили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.
Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками.
Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.
Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками.
Нагадаємо, блокада польського кордону розпочалася за кілька тижнів до Чорної п'ятниці, коли бізнес очікував значних прибутків. Тепер під загрозою не лише ці прибутки, але й Різдво, коли в супермаркетах, торговельних центрах і в онлайн-продажах панує загальний ажіотаж.
Економіка вже понесла збитки на суму понад 400 мільйонів євро, як підрахувала Федерація роботодавців України, і за це розплачуватимуться звичайні громадяни. Деякі продукти можуть стати дефіцитними, ціни можуть зрости, а можливість різдвяних знижок може бути взагалі виключена.
"Подробиці" проаналізували, як вплине блокада українсько-польського кордону на наявність продуктів в супермаркетах та їхні цінники.
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