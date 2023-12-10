У Німеччині заговорили про війну: що трапилося [ Редагувати ]
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, Карстен Брейер, висловив думку, що можливо, Федеративній Республіці Німеччина слід розглядати можливість ведення оборонної війни.
Про це повідомляє Аussiedlerbote.de.
Брейер виражає обурення тим, що збройні сили Німеччини не мають достатнього обладнання для захисту Альянсу та національної безпеки. Він також виражає занепокоєння щодо процесу реозброєння росії і позиції президента російської федерації володимира путіна.
Це має хвилювати нас усіх. Ми повинні знати, як ми можемо впоратися з цією постійною загрозою. Немає повернення до часу до 2022 року. Спочатку ми повинні звикнути до думки, що одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну і більше не буде вибору, чи хочемо ми брати участь у місії далеко, - додав він.
На запитання, чи зможе Німеччина захиститися від росії, Брейер відповів: "Так, і крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми захистимося".
Нагадаємо, Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні, включаючи снаряди, безпілотники та автівки.
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