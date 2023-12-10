Під час операції Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) у Секторі Гази було ліквідовано понад 7 тисяч бойовиків організації ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters. Голова Штабу національної безпеки Ізраїлю, Цахі Ханегбі, повідомив, що ізраїльські війська ліквідували принаймні 7000 бойовиків ХАМАС.

За його словами, кількість знищених бойовиків може бути вищою, оскільки Ізраїль не може точно визначити, скільки людей може бути під завалами зруйнованих будівель чи в тунелях, які були побудовані ХАМАСом у Секторі Гази.

У той самий час генерал-лейтенант Герці Галеві, керівник Генштабу ЦАХАЛу, наголосив перед ізраїльськими солдатами, що "необхідно продовжувати натискати сильніше".

Важливо відзначити, що після зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свою операцію на південну частину Сектора Гази, вступаючи в Хан-Юніс. Обидві сторони конфлікту також повідомили про зростання бойових дій на півночі.

Нагадаємо, війська Армії оборони Ізраїлю успішно прорвалися до центру Хан-Юнісу, великого міста на південному секторі Газа.