Українські війська продовжують активні операції на заході Запорізької області, зокрема, Збройні сили України здійснили успішну контратаку на захід від населеного пункту Роботине.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. За даними російського "воєнкора", українські сили успішно відбили контратаку на захід від Роботиного.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 9 грудня українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та рухалися вперед. Зазначено, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного, а також в районах Вербового і неподалік від Новопокровки.

За аналізом експертів, українські війська продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області, у на тлі спроб росії відкинути українські війська з позицій у Кринках.

Військовий оглядач Костянтин Машовець зауважив, що російські війська спробують просунутися на схід від Кринок і зміцнюють свою оборону на південний захід від Олешок, біля Підлісного, а також біля Кардашинки.

Нагадаємо, з дронами, які конче потрібні для виконання бойових задач, - проблеми. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив сержант 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов.