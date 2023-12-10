У Верховній Раді обговорюється ініціатива, яка передбачає, що у випадку, якщо військовозобовʼязана особа здобуває магістратуру вперше, їй може бути надана відстрочка, а в разі другого вступу - це правило не застосовується.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі "Українського радіо".

За його словами, на даний момент приблизно 55% студентів є чоловіками, і найбільша частка з них знаходиться на рівні магістратури. До того ж, приблизно 65% студентів-контрактників на рівні магістратури є представниками чоловічої статі.

Переважаюча більшість студентів на бакалавраті - 18-21 рік, а на магістерку дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного. Зараз мобілізаційний вік - це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний Президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу, - пояснив він.

Він визнав, що мобілізаційний ресурс в Україні є "проблематичний".

Зараз у ВР є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, бо ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичний. На сьогодні пропозиції, які стоять перед ВРУ, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки.

Нагадаємо, в Україні можливе впровадження нового підходу до мобілізації, згідно з яким громадяни будуть зобов'язані з'являтися до військкомату протягом 48 годин.