В першому читанні Верховна Рада України прийняла законопроєкт, що стосується адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Правоохоронні органи пояснили, кого не будуть притягувати до відповідальності за ці порушення.

Про це інформує пресслужба МВС.

Так, особу не каратимуть за порушення комендантської години, якщо вона:

прямує до укриттів під час повітряної тривоги (або виходить з них);

надає домедичну або медичну допомогу;

супроводжує поранених чи важкохворих;

перебуває на вулиці у стані крайньої потреби;

здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна.

Згідно з законопроєктом, за порушення комендантської години передбачено накладення штрафів у розмірах від 8 500 до 17 000 гривень. У випадку повторного порушення сума штрафу подвоюється.

Щодо підприємств, за порушення комендантської години передбачено штрафи у розмірах від 51 000 до 102 000 гривень, і за повторне порушення протягом року сума штрафу зростає до 170 000 або 340 000 гривень.

Нагадаємо, у зв'язку із закриттям шести станцій "синьої" гілки метро, в Києві планується перегляд організації руху на найбільш загружених ділянках доріг.