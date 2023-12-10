росія завдала по Україні комбінованого удару [ Редагувати ]
Протягом останньої доби росія намагалася атакувати Україну, випустивши керовану ракету Х-59 та ударний безпілотник типу "Shahed-136/131".
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59, ворожий дрон не досяг своєї цілі, - сказано у повідомленні.
Відповідно до інформації місцевої адміністрації, мова йде про атаку на місто Кривий Ріг. Голава ради оборони Кривого Рогу, Олександр Вілкул, поділився деталями наслідків атаки противника.
За уточненою інформацією внаслідок падіння уламків збитої вчора ввечері над містом ворожої ракети пошкоджено приміщення одного з підприємств та 2 вантажівки. Але головне - без втрат, - написав він.
Нагадаємо, українські війська продовжують активні операції на заході Запорізької області, зокрема, Збройні сили України здійснили успішну контратаку на захід від населеного пункту Роботине.
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