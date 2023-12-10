Протягом останньої доби, російські окупнати здійснили 71 обстріл Херсонської області, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, систем "Град", танків, безпілотників та авіації.

Цю інформацію оприлюднили у повідомленні Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА). Зазначено, що місто Херсон було піддано обстрілу з 19 снарядів.

Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення, - поділились подробицями в ОВА.

В ОВА також вказали, що російські військові спрямували атаки на житлові квартали населених пунктів області та навчальний заклад у Херсоні.

Крім цього, протягом ночі окупанти атакували Нікополь, використовуючи важку артилерію. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що наразі досліджують обстріляну територію. Обійшлося без жертв.

Щодо збитої вчора над Криворіжжям ворожої ракети. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали, - повідомив Лисак.

Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.